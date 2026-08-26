सहजन के पत्तों को अपनी डाइट में करें शामिल, इससे मिलेंगे कई फायदे

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सहजन के पत्ते मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।

इनमें मौजूद विशेष तत्व और सूजन कम करने वाले गुण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

नियमित रूप से सहजन के पत्तों का सेवन करने से मधुमेह के जोखिम कम हो सकते हैं।