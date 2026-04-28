गर्मियों में भरपूर ताजगी देगी कोल्ड ब्रू कॉफी, इसे रोजाना पीने से मिलेंगे ये मुख्य फायदे

गर्मियों में ठंडी-ठंडी कॉफी पीने का मजा ही और है। अगर आप भी इस मौसम में कुछ ठंडा पीने का शौक रखते हैं तो कोल्ड ब्रू कॉफी आजमाएं। यह न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कोल्ड ब्रू कॉफी को ठंडे पानी में डालकर तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद ताजगी भरा हो जाता है। अगर आप गर्मी में हर दिन कोल्ड ब्रू कॉफी का सेवन करेंगे तो आपको ये मुख्य फायदे मिलेंगे।

#1 एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर है कोल्ड ब्रू कॉफी एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं, जो शरीर में तनाव का कारण बनते हैं। इसके अलावा ये शरीर में सूजन को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। कोल्ड ब्रू कॉफी में मौजूद कुछ खास गुण एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। इसे सुबह के समय खाली पेट पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए जार में दरदरी पिसी कॉफी को ठंडे पानी में मिलाएं, भिगोकर रखें और फिर छान लें।

#2 पाचन क्रिया के लिए है लाभदायक अगर आप रोजाना खाली पेट कोल्ड ब्रू कॉफी का सेवन करते हैं तो यह पाचन क्रिया को बेहतर कर सकती है। यह भोजन को पचाने में मदद कर सकती है और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकती है। इसके अलावा यह पाचन को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक हो सकती है। हालांकि, अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे पीएं।

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#3 वजन घटाने में है सहायक अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोल्ड ब्रू कॉफी को अपने खान-पान में शामिल करें। इसमें मौजूद कैफीन शरीर में चर्बी को कम करने और चयापचय को तेज करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह भूख को कम करके कैलोरी की खपत को भी नियंत्रित करती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। यह एक सरल और स्वादिष्ट पेय हो सकता है, जो बिना कैलोरी वाला होगा।

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#4 हृदय को स्वस्थ रखने में है मददगार कोल्ड ब्रू कॉफी में एंटी-ऑक्सीडेंट समेत अन्य ऐसे गुण होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, कोल्ड ब्रू कॉफी का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। हालांकि, इसके सेवन से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा यह रक्तचाप में भी सुधार कर सकती है, जिससे हृदय को फायदा होता है और हृदय रोग का खतरा भी काफी कम रहता है।