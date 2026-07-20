फेस पैक में फिटकरी मिलाने के फायदे

फेस पैक में फिटकरी मिलाकर लगाने से मिल सकते हैं निखरी त्वचा समेत ये फायदे

लेखन सयाली 11:29 am Jul 20, 202611:29 am

क्या है खबर?

फिटकरी एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो सेहत और सुंदरता, दोनों में काम आता है। यह न सिर्फ मुंहासों को कम करती है, बल्कि चेहरे की चमक भी बढ़ाती है। अगर आप त्वचा की देखभाल करने के लिए अपने फेस पैक में फिटकरी मिलाते हैं तो इससे आपको कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि फेस पैक में फिटकरी मिलाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।