फेस पैक में फिटकरी मिलाकर लगाने से मिल सकते हैं निखरी त्वचा समेत ये फायदे
क्या है खबर?
फिटकरी एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो सेहत और सुंदरता, दोनों में काम आता है। यह न सिर्फ मुंहासों को कम करती है, बल्कि चेहरे की चमक भी बढ़ाती है। अगर आप त्वचा की देखभाल करने के लिए अपने फेस पैक में फिटकरी मिलाते हैं तो इससे आपको कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि फेस पैक में फिटकरी मिलाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।
#1
मुंहासों से राहत
फिटकरी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो मुंहासों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर मुंहासे होते हैं तो फिटकरी पाउडर को गुलाब जल या दही के साथ मिलाकर आप फेस पैक बना सकते हैं।
इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह न सिर्फ मुंहासों को कम करेगा, बल्कि त्वचा को साफ और तरोताजा महसूस कराएगा।
#2
बढ़ेगी त्वचा की चमक
फिटकरी का उपयोग करने से चेहरे की चमक बढ़ सकती है और एक प्राकृतिक निखार मिल सकता है। इसके लिए फिटकरी पाउडर को हल्दी और दूध के साथ मिलाकर फेस पैक बनाएं।
इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो लें। यह न सिर्फ त्वचा की गहराई तक सफाई करेगा, बल्कि उसे निखार भी देगा।
नियमित उपयोग से आपकी त्वचा चमकदार और सेहतमंद दिखेगी और रंजकता भी कम हो जाएगी।
#3
रोमछिद्रों हो जाएंगे छोटे
फिटकरी में कसैले गुण होते हैं, जो रोमछिद्रों को छोटा करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए फिटकरी पाउडर को नींबू के रस के साथ मिलाकर फेस पैक बनाएं।
इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद धो लें, जब वह अच्छी तरह से सूख गया हो। यह न सिर्फ रोमछिद्रों को छोटा करेगा, बल्कि त्वचा की चिकनाई को भी नियंत्रित करेगा।
इसके जरिए ब्लैकहेड्स की समस्या भी ठीक हो जाएगी।
#4
दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा
फिटकरी दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद कर सकती है। इसके लिए फिटकरी पाउडर को नींबू के रस के साथ मिलाकर फेस पैक बनाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं।
इसे 10-15 मिनट बाद धो लें, जब यह पूरी तरह सूख गया हो। यह न सिर्फ दाग-धब्बों को कम करेगा, बल्कि त्वचा की चिकनाई को भी नियंत्रित करेगा।
इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा साफ, तरोताजा और निखरी हुई दिखेगी।