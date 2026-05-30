बेल्जियम के लोकप्रिय बिस्किट स्पेकुलोस को बनाना है आसान, चाय के साथ लगेंगे बेहतरीन

स्पेकुलोस बेल्जियम का एक प्रसिद्ध बिस्किट है, जो अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह बिस्किट खासतौर पर क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर बनाया जाता है। इसमें दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसालों का मिश्रण होता है, जो इसे अनोखा बनाते हैं। आइए आज हम आपको स्पेकुलोस बिस्किट की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इनका मजा आप चाय के साथ ले सकते हैं।

#1 सबसे पहले आटे को गूंधे सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक मिलाएं। अब इसमें दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर और जायफल पाउडर डालें। इसके बाद इस मिश्रण में मक्खन और शक्कर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब धीरे-धीरे दूध डालते हुए एक नरम आटा तैयार करें। इस आटे को प्लास्टिक रैप में लपेटकर फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें, ताकि यह सेट हो जाए और आसानी से बेल सकें।

#2 बिस्किट को आकार दें 30 मिनट बाद फ्रिज से आटा निकालें और इसे हल्के-से मैदे पर बेलें। आप चाहें तो किसी भी आकार में बिस्किट काट सकते हैं, लेकिन पारंपरिक स्पेकुलोस आकार गोल होता है, जिसमें बीच में डिजाइन बनी होती है। इसके लिए आप विशेष स्पेकुलोस रोलर का उपयोग कर सकते हैं या फिर चाकू की मदद से भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद बिस्किट को एक बेकिंग ट्रे पर रख दें।

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#3 बिस्किट को बेक करें अब ओवन को पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें और उसमें बेकिंग ट्रे को 10-12 मिनट तक रखें, ताकि बिस्किट अच्छे से बेक हो जाएं। जब बिस्किट सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये बिस्किट खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं।

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