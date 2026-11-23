साल खत्म होने से पहले अपनी अलमारी से बाहर करें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
अलमारी को व्यवस्थित करना एक जरूरी काम है, जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। खासकर जब साल खत्म होने वाला हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इस समय में हमें अपनी अलमारी की सफाई करनी चाहिए और उन चीजों को बाहर निकालना चाहिए, जो हम नहीं पहनते या जिनकी जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं कि अलमारी से किन-किन चीजों को हटाना फायदेमंद हो सकता है।
#1
पुराने कपड़े
पुराने कपड़े अक्सर हमारी अलमारी में जगह घेरते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहनते नहीं। इन्हें दान करना या फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल करना बेहतर होता है।
इससे न केवल आपकी अलमारी साफ हो जाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी हो सकेगी। पुराने कपड़ों को दान करने से आपको भी अच्छा महसूस होगा और आपकी अलमारी भी व्यवस्थित रहेगी।
इसके अलावा आप इन कपड़ों को किसी सामाजिक संगठन में भी दे सकते हैं।
#2
खराब जूते
खराब जूते भी आपकी अलमारी में जगह घेरते हैं, जिन्हें पहनना संभव नहीं होता। इन्हें फेंकना सही नहीं होता क्योंकि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं।
इन्हें फिर से इस्तेमाल के लिए देना बेहतर होता है या फिर इन्हें किसी चैरिटी में दिया जा सकता है। इससे न केवल आपकी अलमारी साफ हो जाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी हो सकेगी।
इसके अलावा आप इन जूतों को किसी सामाजिक संगठन में भी दे सकते हैं।
#3
फैशन के पुराने चलन
पुराने फैशन चलन जैसे कि पफ स्लीव्स, बेल बॉटम पैंट्स या फिर बड़े कॉलर वाले शर्ट्स अब फैशन में नहीं रहे। इन्हें अलमारी में रखने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये कभी भी वापिस नहीं आएंगे।
इनसे बेहतर है कि आप अपने स्टाइल को नया रूप दें और नए चलन के अनुसार कपड़े चुनें। पुराने कपड़ों को दान करना या फिर से इस्तेमाल के लिए देना बेहतर होता है।
#4
खराब बेल्ट्स
खराब बेल्ट्स भी हमारी अलमारी में जगह घेरती रहती हैं, जिन्हें हम कभी-कभी ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रखना बेकार होता है इसलिए इन्हें बाहर निकाल दें।
आप इन बेल्ट्स को किसी चैरिटी में दे सकते हैं या फिर इन्हें फिर से इस्तेमाल के लिए देना बेहतर होता है। इससे न केवल आपकी अलमारी साफ हो जाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी हो सकेगी।
इसके अलावा आप इन बेल्ट्स को किसी सामाजिक संगठन में भी दे सकते हैं।
#5
एक्सेसरीज
अलमारी में रखी पुरानी एक्सेसरीज जैसे कि कान की बालियां, चूड़ी आदि भी जगह घेरती रहती हैं, जिन्हें आप शायद ही कभी पहनते हों। इन्हें बाहर निकाल दें और उन एक्सेसरीज को रखें, जो आपके स्टाइल में फिट बैठें।
इस तरह आप अपनी अलमारी को नया लुक दे सकते हैं और साल खत्म होने से पहले इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल आपकी अलमारी साफ हो जाएगी, बल्कि आपको भी ताजगी महसूस होगी।