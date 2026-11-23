खराब बेल्ट्स भी हमारी अलमारी में जगह घेरती रहती हैं, जिन्हें हम कभी-कभी ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रखना बेकार होता है इसलिए इन्हें बाहर निकाल दें।

आप इन बेल्ट्स को किसी चैरिटी में दे सकते हैं या फिर इन्हें फिर से इस्तेमाल के लिए देना बेहतर होता है। इससे न केवल आपकी अलमारी साफ हो जाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी हो सकेगी।

इसके अलावा आप इन बेल्ट्स को किसी सामाजिक संगठन में भी दे सकते हैं।