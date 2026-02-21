सिंघाड़े का सीजन खत्म होने से पहले इससे बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

सिंघाड़ा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो आमतौर पर व्रत के दौरान खाई जाती है। इसमें विटामिन-B6, पोटेशियम और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसका सीजन सितंबर से लेकर जनवरी-फरवरी तक रहता है। इसके खत्म होने से पहले आपको इससे बनने वाले ये 5 स्वादिष्ट पकवान जरूर खा लेने चाहिए। आइए इन पकवानों की आसान रेसिपी पर नजर डालते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे।

#1 सिंघाड़े की टिक्की सिंघाड़े की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिंघाड़े के आटे में उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर गूंथ लें। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है, जिसे बच्चे-बड़े सभी पसंद करते हैं। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

#2 सिंघाड़े का हलवा सिंघाड़े का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सिंघाड़े का आटा भूनें, जब तक कि उससे अच्छी खुशबू न आने लगे। फिर इसमें पानी डालकर पकने दें और गाढ़ा होने पर चीनी मिलाएं। अंत में उसमें कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#3 सिंघाड़े की कचौड़ी सिंघाड़े की कचौड़ी एक अनोखा नाश्ता हो सकता है, जिसे आप अपने मेहमानों को प्रभावित करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर भरने का मिश्रण तैयार करें। अब सिंघाड़े के आटे से छोटी-छोटी पूड़ियां बेलें और उनमें भरने का मिश्रण भरकर कचौड़ियां बनाएं। इन्हें गर्म तेल में तलकर सुनहरा होने तक पकाएं। यह कचौड़ियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं।

#4 सिंघाड़े की खीर सिंघाड़े की खीर एक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें सिंघाड़े का आटा डालें। अब इसमें चीनी मिलाकर पकाएं, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और सिंघाड़े के कुछ टुकड़े भी शामिल कर दें। यह खीर सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जो बच्चों के लिए खास तौर से अच्छी है।