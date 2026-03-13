गर्मियों में स्क्रबिंग करना है जरूरी, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

गर्मियों के दौरान बढ़ती उमस और पसीने के कारण त्वचा के निखार पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में त्वचा को अतिरिक्त तेल और गंदगी से मुक्त करने के लिए स्क्रब करना जरूरी है। हालांकि, स्क्रबिंग से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। आइए आज हम आपको उन पांच बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप गर्मियों में स्क्रबिंग करने से पहले जरूर ध्यान में रखें।

#1 स्क्रबिंग के लिए सही समय चुनें स्क्रबिंग के लिए सही समय चुनना सबसे अहम है। गर्मियों में दिन के किसी भी समय स्क्रब न करें क्योंकि इस समय त्वचा पर सूरज की तीव्रता अधिक होती है, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त सूरज की तीव्रता अधिक होने के कारण पसीना बहुत जल्दी निकलता है और ऐसे में पसीने से गंदगी और तेल साफ करने के बाद भी स्क्रब से कोई फायदा नहीं होगा।

#2 त्वचा के प्रकार के अनुसार चुनें स्क्रब हर त्वचा के प्रकार के लिए एक ही तरह का स्क्रब इस्तेमाल करना सही नहीं है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो ऐसे स्क्रब का चयन करें, जो नमी प्रदान करने वाले तत्वों से भरपूर हो। इसके अतिरिक्त तैलीय त्वचा वाले लोग ऐसे स्क्रब का चयन करें, जो अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद करें, वहीं संवेदनशील त्वचा वाले लोग ऐसे स्क्रब से बचें, जिनमें कठोर तत्व मौजूद हों।

#3 स्क्रबिंग करने से पहले त्वचा को साफ करें स्क्रबिंग से पहले त्वचा को साफ करना जरूरी है। इससे स्क्रबिंग के दौरान त्वचा पर मौजूद गंदगी और मृत कोशिकाएं साफ हो जाती हैं। इसके लिए गुनगुने पानी से त्वचा को धोएं। इससे त्वचा के रोमछिद्र खुल जाते हैं, जो स्क्रब को अच्छे से अवशोषित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद स्क्रबिंग करें।

#4 स्क्रब को त्वचा पर न लगाएं ज्यादा देर तक स्क्रबिंग से पहले त्वचा को साफ करना जरूरी है, लेकिन स्क्रब को ज्यादा देर तक त्वचा पर न लगाएं। इसका कारण है कि स्क्रब में मौजूद छोटे-छोटे कण त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्क्रब को त्वचा पर ज्यादा देर तक न लगाएं। इसके अतिरिक्त स्क्रबिंग के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करना न भूलें।