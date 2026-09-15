खून की कमी होने पर चुकंदर का जूस पौष्टिक है या क्रैनबेरी जूस? जानिए सही विकल्प
क्या है खबर?
खून की कमी की समस्या यानी एनीमिया तब होती है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। यह समस्या आयरन की कमी से हो सकती है। आयरन से भरपूर खाने-पीने की चीजें, जैसे कि चुकंदर और क्रैनबेरी जूस इस कमी को पूरा करने में मददगार होते हैं। हालांकि, दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती है। हम जानेंगे कि खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए कौन-सा जूस बेहतर है और क्यों।
#1
चुकंदर के जूस के फायदे
चुकंदर का जूस आयरन का अच्छा स्रोत है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और थकान को कम करने में सहायक होते हैं।
चुकंदर का जूस विटामिन-C और खास तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से चुकंदर का जूस पीने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।
#2
क्रैनबेरी जूस के फायदे
क्रैनबेरी जूस आयरन से भरपूर होता है, लेकिन इसमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जो आयरन को बेहतर तरीके से शरीर में समाने में मदद करती है।
यह जूस सूजन कम करने वाले गुणों से भरा होता है, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। क्रैनबेरी जूस मूत्र संबंधी संक्रमण से बचाव करने में भी सहायक होता है।
इसलिए, खून की कमी वाले लोगों के लिए यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
चयन
दोनों में से कौन-सा जूस बेहतर?
दोनों जूस अपने-अपने तरीके से फायदेमंद होते हैं, लेकिन चुकंदर का जूस विशेष रूप से आयरन की कमी को पूरा करने में अधिक असरदार होता है।
अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं नहीं हैं तो चुकंदर का जूस चुनें। वहीं, अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं या आप मीठा पसंद करते हैं तो क्रैनबेरी जूस बेहतर विकल्प हो सकता है।
हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनकी बताई मात्रा का पालन करें।
#4
सेवन करने का सही तरीका
चुकंदर का जूस बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें ज्यादा चीनी न मिलाएं, क्योंकि इससे इसके स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं। क्रैनबेरी जूस भी बिना शक्कर के ही पिएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके।
दोनों जूस को सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि शरीर इसे अच्छी तरह सोख सके। इसके अलावा इन्हें नियमित रूप से पिएं, ताकि लगातार इनका लाभ मिलता रहे और खून की कमी की समस्या कम हो सके।