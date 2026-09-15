चुकंदर का जूस बनाम क्रैनबेरी जूस

खून की कमी होने पर चुकंदर का जूस पौष्टिक है या क्रैनबेरी जूस? जानिए सही विकल्प

लेखन सयाली 05:56 pm Sep 15, 202605:56 pm

क्या है खबर?

खून की कमी की समस्या यानी एनीमिया तब होती है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। यह समस्या आयरन की कमी से हो सकती है। आयरन से भरपूर खाने-पीने की चीजें, जैसे कि चुकंदर और क्रैनबेरी जूस इस कमी को पूरा करने में मददगार होते हैं। हालांकि, दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती है। हम जानेंगे कि खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए कौन-सा जूस बेहतर है और क्यों।