बेडरूम में पौधे रखने का है शौक? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

बेडरूम में पौधे रखने से न केवल कमरे की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि ताजगी और साफ हवा भी मिलती है। हालांकि, बेडरूम के पौधों की देखभाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से बढ़ सकें। इस लेख में हम आपको बेडरूम के पौधों की देखभाल से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे, जिससे आपके पौधे हमेशा हरे-भरे और खुशहाल बने रहें।

#1 सही जगह का चयन करें बेडरूम में पौधे लगाने से पहले सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह चुनें, जहां पौधों को पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन सीधे सूरज की किरणें न पड़ें क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं। खिड़की के पास या ऐसी जगह जहां सुबह की हल्की धूप आती हो, सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि पौधों की जड़ें और पत्तियां दीवारों से न टकराएं, इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।

#2 पानी देने का तरीका समझें पौधों को पानी देना आसान काम नहीं है, खासकर बेडरूम में जहां नमी का स्तर अलग होता है। हर पौधे की पानी की जरूरत अलग होती है। कुछ पौधे रोजाना पानी मांगते हैं, जबकि कुछ को सिर्फ हफ्ते में एक बार ही पानी देने की जरूरत होती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि मिट्टी सूखने पर ही पानी दें ताकि जड़ें न सड़ें और पौधे स्वस्थ रहें।

#3 खाद का उपयोग करें पौधों को समय-समय पर खाद देना भी जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। जैविक खाद सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह पौधों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होता है। हर महीने या दो महीने में एक बार जैविक खाद डालें ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें और पौधे स्वस्थ रहें। इसके अलावा खाद डालने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे बेहतर तरीके से विकसित होते हैं।

#4 कीड़ों से बचाव करें बेडरूम के पौधों में कीड़े लगना आम बात है, लेकिन इन्हें तुरंत नियंत्रित करना जरूरी है ताकि आपके पौधे जल्दी खराब न हों। इसके लिए नीम का तेल बहुत असरदार होता है। इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। इसके अलावा नियमित रूप से पौधों की जांच करें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। इस तरह आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक खिलते रहेंगे।