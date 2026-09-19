मेकअप ब्रश बनाम ब्यूटी स्पंज: किसका उपयोग करने से मिलता है बेहतर बेस?

ब्यूटी स्पंज एक लचीला और मुलायम उपकरण है, जिसका उपयोग तरल या क्रीम फाउंडेशन को चेहरे पर लगाने के लिए किया जाता है। इसे गीला करके उपयोग करने से यह उत्पाद को त्वचा में मिलाता है और एक प्राकृतिक लुक देता है।

ब्यूटी स्पंज से फाउंडेशन लगाने पर चेहरे पर कोई लकीरें नहीं पड़तीं और मेकअप बहुत ही चिकना और मुलायम दिखता है। यह उपकरण खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो एकसार और प्राकृतिक लुक चाहते हैं।