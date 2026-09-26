नमी भरे मौसम वाले शहरों में न करें ये स्किनकेयर वाली गलतियां, त्वचा रहेगी स्वस्थ

नमी वाले मौसम में भारी मेकअप करना भी गलत है, क्योंकि इससे त्वचा पर चिपचिपाहट और मुंहासें हो सकते हैं। इसके अलावा भारी मेकअप से त्वचा को हवा लगने में भी दिक्कत हो सकती है।

लाभ के लिए मेकअप करने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें और फिर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं।

इसके बाद त्वचा के रंग का टोनर और फिर हल्का फाउंडेशन लगाएं। साथ ही होंठों पर लगाने के लिए मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल करें।