व्यस्त सुबह में भी सुंदर दिखना चाहती हैं महिलाएं? इन टिप्स के जरिए हों तैयार
क्या है खबर?
आजकल की महिलाएं ऑफिस के साथ-साथ घर का भी काम संभालती हैं। ऐसे में उनके लिए सुबह का समय बेहद व्यस्त होता है। फिर भी हर महिला चाहती है कि वह सुंदर दिखे। इसके लिए उन्हें ज्यादा समय भी नहीं निकालना पड़ेगा। बस कुछ आसान और असरदार सुंदरता की आदतों को अपनाकर वे अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जिनसे आप व्यस्त सुबह में भी आकर्षक दिख सकती हैं।
#1
रात को सोने से पहले त्वचा की देखभाल करें
रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और फिर उस पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं। इससे आपकी त्वचा तरोताजा रहेगी और सुबह उठते ही आपका चेहरा साफ-सुथरा लगेगा। इसके अलावा अगर आप रात में चेहरे पर फेस पैक या सीरम का इस्तेमाल करेंगी तो सुबह के समय आपको सिर्फ एक हल्का-सा टोनर या मिस्ट लगाना होगा। इससे आपका चेहरा ताजा दिखेगा और आपको कोई मेकअप उत्पाद का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#2
बालों की सजावट में सरलता रखें
बालों की सजावट के लिए ज्यादा समय न लगाएं। बस अपने बालों को धोकर उन्हें हल्का-सा तौलिए से सुखा लें। इसके बाद उन्हें खुला छोड़ दें या फिर एक साइड पफ बना लें। इससे आपका लुक बहुत सुंदर लगेगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप एक चोटी बना सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। बालों को अच्छी तरह सुलझाएं और उन पर सीरम इस्तेमाल कर लें।
#3
आंखों का मेकअप सरल करें
आंखों के मेकअप के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हल्का-सा काजल या आईलाइनर लगाएं और मस्कारा लगाएं। इससे आपकी आंखें बड़ी-बड़ी दिखेंगी और आपका लुक भी खास लगेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका आंखों का मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहे तो आंखों के लिए प्राइमर का इस्तेमाल करें। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#4
होंठों पर लिपस्टिक लगाएं
होंठों पर लिपस्टिक लगाने के लिए अपने होंठों को साफ करें, ताकि वे मुलायम दिखें। इसके बाद अपने पसंदीदा रंग की लिपस्टिक लगाएं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो बिंदीदार तरीके से लिपस्टिक लगाएं और फिर उंगली से उसे फैला लें। इससे आपका लुक स्वाभाविक लगेगा और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी। आप चाहें तो लिपस्टिक के बजाय लिप टिंट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो जल्दी लगता है और हल्का होता है।