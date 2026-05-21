आंध्र प्रदेश के खूबसूरत मंदिर, जहां एक बार जरूर जाना चाहिए

आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह अपने प्राचीन और खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वास्तुकला और संस्कृति का भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन मंदिरों में जाकर आप आध्यात्मिक शांति पा सकते हैं और भारतीय संस्कृति व इतिहास को करीब से जान सकते हैं। आइए आंध्र प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं।

#1 तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। यह भगवान विष्णु के अवतार बालाजी को समर्पित है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की खासियत इसकी भव्य बनावट और धार्मिक महत्व है। यहां के दर्शन से भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। इस मंदिर की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक अनोखा अनुभव होती है।

#2 श्री कांची कमाक्षी मंदिर श्री कांची कमाक्षी मंदिर कांचीपुरम शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह देवी कांची कमाक्षी को समर्पित है और इसकी बनावट बेहद सुंदर है। यहां आकर भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु देवी कमाक्षी की पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

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#3 श्री रामेश्वरम मंदिर श्री रामेश्वरम मंदिर रामेश्वरम शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसकी बनावट बेहद आकर्षक है। यहां आकर भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

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