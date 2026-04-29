गर्मियों में ठंडक दे सकता है ये कैफे स्टाइल गुलकंद मिल्कशेक, जानिए इसे बनाने का तरीका

गुलकंद की मिठास से भरपूर गुलकंद मिल्कशेक एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह पेय खासकर गर्मियों में बहुत अच्छा है क्योंकि यह आपको ठंडक प्रदान करता है और शरीर को तरोताजा रखता है। इसके अलावा गुलकंद में मौजूद गुलाब के फूलों के गुण भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए इस पेय की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री गुलकंद मिल्कशेक जरूरी सामग्री गुलकंद मिल्कशेक बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि एक कप ठंडा दूध, दो बड़े चम्मच गुलाब का मुरब्बा (गुलकंद), एक कप वनिला आइसक्रीम, बर्फ के टुकड़े (जरूरत के अनुसार) और गुलाब की पंखुड़ियां (सजावट के लिए)। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन यह वैकल्पिक है। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और ताजगी भरा गुलकंद मिल्कशेक बना सकते हैं।

स्टेप-1 सभी चीजों को मिलाएं सबसे पहले एक मिक्सर लें और उसमें ठंडा दूध, गुलाब का मुरब्बा और वेनिला आइसक्रीम डालें। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। अब मिक्सर को बंद करें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं जब तक कि मिश्रण एकदम चिकना न हो जाए। इस प्रक्रिया में करीब 1-2 मिनट लगेंगे। ध्यान रखें कि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं ताकि आपका गुलकंद मिल्कशेक एकसार हो जाए।

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स्टेप-2 बर्फ और गुलाब की पंखुड़ियां डालें अब मिक्सर में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और फिर से मिलाएं ताकि बर्फ अच्छी तरह से टूट जाए और मिल्कशेक ठंडा हो जाए। इसके बाद तैयार किए गए गुलकंद मिल्कशेक को दो लंबे गिलास में बराबर-बराबर भर लें। आप चाहें तो गिलास के किनारे पर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां सजा सकते हैं जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा। इस तरह आपका स्वादिष्ट और ताजगी भरा गुलकंद मिल्कशेक तैयार हो चुका है।

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