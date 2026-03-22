नॉर्वे के इन 5 कला से भरे पार्क में एक बार जरूर जाएं, यादगार रहेगा अनुभव

नॉर्वे एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि इनमें कई प्रकार की कला और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन पार्कों में आप न केवल प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को भी देख सकते हैं। आइए नॉर्वे के ऐसे ही 5 कला से भरे पार्क के बारे में जानते हैं।

#1 विगलैंड पार्क विगलैंड पार्क ओस्लो का सबसे मशहूर पार्क है, जिसे गस्टाव विगलैंड ने डिजाइन किया था। इस पार्क में 200 से अधिक मूर्तियां हैं, जो मानवता के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं। यहां की मूर्तियां अलग-अलग आकार की हैं, जो नॉर्वे की संस्कृति और समाज को दिखाती हैं। इस पार्क में घूमते हुए आपको न केवल कला का आनंद मिलेगा, बल्कि यहां की हर मूर्ति आपको एक अनोखी कहानी भी सुनाएगी।

#2 फ्रोगनेर पार्क फ्रोगनेर पार्क विगलैंड पार्क का ही हिस्सा है, लेकिन इसे अलग से भी देखा जा सकता है। यह पार्क अपने बड़े फाउंटेन, पुल और अन्य संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां भी आपको कई तरह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जो नॉर्वे की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाती हैं। इसके अलावा यहां के बगीचे और रास्ते भी बहुत सुंदर हैं, जो आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। यहां की हर संरचना एक अनोखी कहानी बयां करती है।

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#3 बाइगडॉय स्केयर बाइगडॉय स्केयर ओस्लो का एक अन्य प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां कई प्रकार के संग्रहालय स्थित हैं। यहां आप वाइकिंग शिप संग्रहालय, नॉर्वेजियन फोक संग्रहालय और कॉन-टिकी संग्रहालय जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इन संग्रहालयों में नॉर्वे के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कई जरूरी वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। यहां आपको न केवल इतिहास, बल्कि कला का भी बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा।

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#4 बर्गेन हार्बर बर्गेन हार्बर नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्गेन का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां आपको पुराने समय की वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहां की रंग-बिरंगी इमारतें और घर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। इसके अलावा यहां पर कई कला दीर्घाएं भी हैं, जहां आप स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देख सकते हैं। यहां की हर इमारत और घर एक अनोखी कहानी बयान करते हैं।