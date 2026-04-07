राजस्थान के इन 5 प्रसिद्ध व्यंजनों का जरूर लें स्वाद, यात्रा हो जाएगी यादगार

राजस्थान अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ अपने स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां के खान-पान में आपको पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का अनोखा स्वाद मिल सकता है। अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो इन 5 खास व्यंजनों का स्वाद जरूर लें। इन व्यंजनों की खासियत उनके अनोखे स्वाद और उन्हें बनाने के पारंपरिक तरीकों में छिपी हुई है, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे।

#1 दाल बाटी चूरमा दाल बाटी चूरमा राजस्थान का सबसे मशहूर और पारंपरिक खाना है। इसमें दाल, गेहूं के आटे की बाटी और मीठा चूरमा शामिल होता है। दाल को धीमी आंच पर पकाकर उसमें घी, लहसुन और मसालों का तड़का लगाया जाता है। बाटी को घी में डुबोकर खाया जाता है। चूरमा को सूजी, घी और गुड़ से बनाया जाता है, जो इसे मीठा बनाता है। यह खाना एक साथ कई तरह के स्वादों का मेल पेश करता है।

#2 गट्टे की सब्जी गट्टे की सब्जी राजस्थान का एक अनोखा खाना है, जिसमें बेसन के गोल-गट्टे मसालेदार ग्रेवी में पकाए जाते हैं। इस सब्जी को दही और मसालों से तैयार किया जाता है, जो इसे खास बनाता है। इसे रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। गट्टे की सब्जी का स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। यह खाना हर राजस्थानी घर की शान है।

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#3 केर सांगरी केर सांगरी राजस्थान का एक अनोखा खाना है, जिसमें केर (खट्टे बेर) और सांगरी (सूखी फली) का उपयोग किया जाता है। इस व्यंजन में गुड़, इमली और मसालों का मेल इसे खास बनाता है। इसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है। केर सांगरी का स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इसे आप किसी भी राजस्थानी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं।

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#4 बाजरे की खिचड़ा बाजरे की खिचड़ा सर्दियों मे शरीर गरम रखने के लिए उत्तम विकल्प मानी जाती है। इसे बाजरा दलिया मूंगदाल मिलाकर धीमी आंच पर उबालते हुए तैयार करते हैं, फिर ऊपरसे घिसा हुआ थोड़ा गुड़ डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें सूखा नारियल किशमिश बादाम भी मिलाए जाते हैं जिससे पोषण तत्व बढ़ जाते हैं। इन सभी विशिष्ट राजस्थानी व्यंजनों को घरपर बनाकर आप अपने परिवारवालों दोस्तों संग आनंद ले सकते हैं।