सिडनी की इन 5 तटीय सैर का जरूर लें आनंद, हर जगह से मिलेंगी खूबसूरत झलकियां

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित सिडनी एक खूबसूरत शहर है, जो अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की तटीय सैर आपको समुद्र के किनारे चलने का अनोखा अनुभव देती है। इन सैरों के दौरान आप न केवल समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि आसपास की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट भी सुन सकते हैं। आइए सिडनी की 5 बेहतरीन तटीय सैर के बारे में जानें।

#1 बोंडी से कूजी तक की सैर बोंडी से कूजी तक की यह सैर लगभग 6 किलोमीटर लंबी है और इसे सबसे लोकप्रिय तटीय सैर माना जाता है। इस सैर में आपको बोंडी बीच, तामारा बीच, ब्रोंटे बीच, क्लीलैंड्स और मार्क्स पार्क से गुजरना होता है। इस दौरान आप समुद्र के किनारे चलने का आनंद ले सकते हैं और हरियाली से घिरे रह सकते हैं। यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, खासकर जब सूरज ढलने लगता है।

#2 मैनली से स्पिट तक की सैर मैनली से स्पिट तक की यह सैर लगभग 10 किलोमीटर लंबी है और इसे मध्यम स्तर की सैर माना जाता है। इस मार्ग में आपको मैनली बीच, शेली बीच, वॉटरलू रिजर्व और स्पिट ब्रिज से गुजरना होता है। इस दौरान आप समुद्र के किनारे चलने का आनंद ले सकते हैं और हरियाली से घिरे रह सकते हैं। यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, खासकर जब सूरज ढलने लगता है।

Advertisement

#3 रोयल नेशनल पार्क की सैर रोयल नेशनल पार्क में स्थित यह सैर लगभग 26 किलोमीटर लंबी है और इसे थोड़ी कठिन माना जाता है। इस मार्ग में आपको करिंगबैरी क्रीक, वॉटरफॉल, वॉशिंगटन वॉटरफॉल और वॉकर से गुजरना होता है। इस दौरान आप घने जंगलों, झरनों और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद ले सकते हैं। यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, खासकर जब बारिश के बाद हरियाली और भी खिल उठती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बढ़िया रहेगा।

Advertisement

#4 लिटिल बे से मैनली तक की सैर लिटिल बे से मैनली तक की यह सैर लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और इसे आसान माना जाता है। इस मार्ग में आपको लिटिल बे बीच, नोर्थ हेड रिजर्व और मैनली बीच से गुजरना होता है। इस दौरान आप समुद्र के किनारे चलने का आनंद ले सकते हैं और हरियाली से घिरे रह सकते हैं। यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, खासकर सुबह-सुबह जब सूरज उगता है। इस स्थान की यात्रा आपको जीवनभर याद रहेगी।