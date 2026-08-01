रोजाना उपयोग के लिए BB क्रीम बनाम स्किन टिंट: इनमें से किसका चयन करना है बेहतर?

स्किन टिंट एक हल्का फाउंडेशन होता है, जो त्वचा को प्राकृतिक लुक देने में मदद करता है। यह आमतौर पर हल्की कवरेज प्रदान करता है और त्वचा की बनावट को सुधारने में मदद करता है।

स्किन टिंट में आमतौर पर धूप से बचाव करने वाले तत्व शामिल होते हैं, जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में सहायक होते हैं।

यह उन लोगों के लिए है, जो रोजाना मेकअप करते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारना चाहते हैं।