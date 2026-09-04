डांस और एक्रोबेटिक्स का मिश्रण है बैटन ट्वर्लिंग, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

बैटन ट्वर्लिंग करते समय दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय रोग का खतरा कम होता है।

यह खेल नियमित रूप से खेलने वालों के लिए एक बेहतरीन दिल संबंधी एक्सरसाइज है।

इसके अलावा बैटन ट्वर्लिंग से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। इस प्रकार बैटन ट्वर्लिंग न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि दिल और फेफड़ों के लिए भी लाभकारी है।