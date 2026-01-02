बाथरूम को रखें हवादार, इन 5 तरीकों से करें वेंटिलेशन की शुरुआत

बाथरूम एक ऐसा कमरा है, जहां हम अपने दिन की शुरुआत और अंत करते हैं। इस कमरे में सही वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है ताकि नमी और फंगस जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सही वेंटिलेशन से न केवल बाथरूम की दीवारें और फर्श सुरक्षित रहते हैं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि बाथरूम को हवादार बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

#1 एग्जॉस्ट पंखे का करें उपयोग एग्जॉस्ट पंखा बाथरूम के लिए एक जरूरी उपकरण है, जो नमी को बाहर निकालने में मदद करता है। इसे बाथरूम की छत या दीवार पर लगाना चाहिए ताकि यह हवा को सही दिशा में खींच सके। जब भी आप बाथरूम का उपयोग करें तो एग्जॉस्ट पंखे को चालू रखें ताकि नमी अंदर न बने रहे और फंगस जैसी समस्याओं से बचा जा सके। नियमित रूप से पंखे की सफाई भी जरूरी है ताकि यह सही से काम करे।

#2 खिड़कियों का रखें ध्यान अगर आपके बाथरूम में खिड़की है तो उसे नियमित रूप से खोलें ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और पुरानी हवा बाहर निकल सके। अगर खिड़की नहीं है तो भी छोटे-छोटे वेंट्स लगवाएं, जो हवा को सही दिशा में खींच सकें। इससे बाथरूम में नमी नहीं बनेगी और फंगस जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसके अलावा बाथरूम की दीवारों और फर्श को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे आपका बाथरूम लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।

Advertisement

#3 हल्के रंगों का करें चयन बाथरूम के रंगों का चयन भी वेंटिलेशन पर असर डाल सकता है। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि ये कमरे को बड़ा और हवादार महसूस कराते हैं। ये रंग धूप को अच्छे से परावर्तित करते हैं, जिससे बाथरूम में रोशनी बनी रहती है। इसके अलावा ये रंग नमी को भी कम करते हैं, जिससे फंगस जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

Advertisement

#4 सही फर्श का चयन करें बाथरूम की फर्श भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसी फर्श चुनें, जो पानी सोखने वाली न हो और फिसलन रहित हो। टाइल्स या पत्थर की फर्श इस काम के लिए बेहतर होती हैं क्योंकि इन्हें साफ करना आसान होता है और ये लंबे समय तक टिकती भी हैं। इसके अलावा फर्श का सही चयन नमी को कम करने में भी मदद करता है, जिससे फंगस जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।