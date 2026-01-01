बाथरूम की टाइल्स को चमकाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

बाथरूम की टाइल्स को साफ रखना जरूरी है क्योंकि गंदगी और कीटाणु यहां तेजी से पनपते हैं। इसके लिए आपको महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और घरेलू तरीके अपनाकर भी आप अपने बाथरूम की टाइल्स को साफ और चमकदार बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बाथरूम को साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण एक बेहतरीन घरेलू उपाय है, जो बाथरूम की टाइल्स को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले एक कप बेकिंग सोडा में आधा कप सिरका मिलाएं और इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस मिश्रण को टाइल्स पर छिड़कें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद एक ब्रश से हल्का रगड़कर पानी से धो लें। इससे आपकी टाइल्स चमकदार और कीटाणुमुक्त हो जाएंगी।

#2 नींबू का रस भी है फायदेमंद नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सफेदी लाने में मदद करता है, जो सफेद टाइल्स को साफ करने में सहायक होता है। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसकी आधी हिस्से पर नमक लगाएं और इसे टाइल्स पर रगड़ें। 5-10 मिनट बाद गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे टाइल्स पर मौजूद दाग हट जाएंगे और वे चमकदार दिखेंगी। यह तरीका न केवल सस्ता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#3 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का करें इस्तेमाल हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक असरदार उपाय है, जो गंदगी और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। इसे उपयोग करने के लिए एक स्प्रे बोतल में 3 प्रतिशत हाइड्रोजन पेरॉक्साइड भरकर उसे टाइल्स पर छिड़कें और 5 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद एक ब्रश से हल्का रगड़कर पानी से धो लें। इससे आपकी टाइल्स साफ और कीटाणुमुक्त हो जाएंगी। यह तरीका न केवल कारगर है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#4 बर्तन धोने वाला लिक्विड आएगा काम अगर आपके पास बर्तन धोने वाला लिक्विड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा-सा बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे पूरे बाथरूम पर छिड़कें, खासकर उन जगहों पर जहां कालिख जमी हुई हो। 10 मिनट बाद एक ब्रश से टाइल्स पर हल्का रगड़ें और पानी से धो लें। इससे आपकी टाइल्स साफ हो जाएंगी और बाथरूम की गंदगी भी दूर हो जाएगी।