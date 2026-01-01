बाथरूम में कैबिनेट न होने पर इन 5 तरीकों से करें स्टोरेज की व्यवस्था

बाथरूम में कैबिनेट न होने से कई बार जरूरत की चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं। इससे न केवल बाथरूम की सुंदरता कम होती है, बल्कि इसे साफ रखना भी मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्टोरेज आइडियाज बताते हैं, जिनसे आप अपने बाथरूम को कैबिनेट के बिना भी व्यवस्थित और सुंदर रख सकते हैं। इन तरीकों से आपका बाथरूम न केवल साफ रहेगा, बल्कि देखने में भी अच्छा लगेगा।

#1 दीवारों का करें इस्तेमाल बाथरूम की दीवारें भी स्टोरेज के लिए मददगार हो सकती हैं। आप दीवारों पर रैक लगाकर उनमें तौलिए, साबुन या अन्य उपयोगी चीजें रख सकते हैं। इससे आपका बाथरूम व्यवस्थित रहेगा और आपको जगह भी बचाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दीवारों पर हुक्स लगाकर आप अपने कपड़े या तौलिए टांग सकते हैं, जिससे वे बिखरे नहीं रहेंगे और आसानी से मिल भी जाएंगे।

#2 पहिए वाली टोकरी का करें उपयोग प्लास्टिक की पहिए वाली टोकरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने बाथरूम में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आसानी से इधर-उधर ले जाई जा सकती है। इसमें आप अपने शैंपू, कंडीशनर, साबुन आदि रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें तौलिए, ब्रश और अन्य छोटे-मोटे सामान भी रख सकते हैं। इस टोकरी की मदद से आपका बाथरूम न केवल व्यवस्थित रहेगा बल्कि देखने में भी अच्छा लगेगा।

#3 चुंबकीय स्ट्रिप्स का करें इस्तेमाल चुंबकीय स्ट्रिप्स का उपयोग करके आप अपने बाथरूम में छोटे-छोटे धातु के सामानों को आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि चाकू, कैंची आदि। इसे दीवार पर लगाएं और इन सामानों को इसके जरिए टांग दें। इससे आपका बाथरूम साफ-सुथरा रहेगा और चीजें आसानी से मिलेंगी। इसके अलावा आप चुंबकीय स्ट्रिप्स का उपयोग करके अन्य छोटे धातु के सामानों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपका बाथरूम और भी अधिक व्यवस्थित और सुंदर लगेगा।

#4 टोकरी का करें उपयोग टोकरी का उपयोग करके आप अपने बाथरूम में विभिन्न प्रकार की चीजों को आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि तौलिए, कपड़े धोने का सामान आदि। इन टोकरी को आप फर्श पर या दीवारों पर भी टांग सकते हैं, जिससे आपका बाथरूम व्यवस्थित रहेगा। इसके अलावा आप अलग-अलग आकार और डिज़ाइन की टोकरी का चयन कर सकते हैं, जो आपके बाथरूम के लुक से मेल खाती हों।