बाथरूम की सफाई और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बाथरूम घर का एक अहम हिस्सा होता है, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पूरी करता है। इसलिए इसका साफ और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बाथरूम की सफाई न केवल सेहत के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नियमित सफाई करें बाथरूम की सफाई के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक बार पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ करें। टाइल्स, सिंक, शावर और टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए हल्के साबुन या सिरका का उपयोग करें। इससे न केवल गंदगी दूर होगी बल्कि कीटाणु भी खत्म होंगे। बाथरूम के फर्श को भी नियमित रूप से धोएं और सुखाएं ताकि फिसलन न हो। इस तरह आपका बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।

#2 टॉयलेट सीट की सफाई पर ध्यान दें टॉयलेट सीट की सफाई पर खास ध्यान दें क्योंकि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। इसे रोजाना किसी कीटाणुनाशक से साफ करें और हफ्ते में एक बार ब्लीच का उपयोग करें। इससे कीटाणु और बैक्टीरिया खत्म होंगे और टॉयलेट सीट हमेशा साफ-सुथरी रहेगी। इसके अलावा टॉयलेट सीट पर किसी भी तरह की गंदगी या दाग लगने पर तुरंत उसे साफ करें ताकि वह लंबे समय तक नया जैसा दिखे।

#3 शावर और सिंक की सफाई करें शावर और सिंक भी बाथरूम के अहम हिस्से होते हैं, जहां गंदगी और कीटाणु जमा हो सकते हैं। शावर की नलियों में कभी-कभी पानी का दबाव कम हो जाता है या उसमें गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए इसे साफ रखना जरूरी है। इसके लिए सिरके का घोल उपयोगी हो सकता है। सिंक को भी रोजाना साफ करें और उसमें किसी भी तरह की रुकावट होने पर उसे तुरंत ठीक करवाएं ताकि पानी सही तरह से बह सके।

#4 तौलिए और मैट्स को नियमित धोएं तौलिए और मैट्स भी बाथरूम की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार धोना चाहिए ताकि इनमें मौजूद कीटाणु खत्म हो सकें। तौलिये को गर्म पानी में धोएं और धूप में सुखाएं ताकि वह ताजगी बनी रहे। मैट्स को भी समय-समय पर धोएं और धूप में सुखाएं ताकि उनमें नमी न रहे और कीटाणु पनपने न पाए। इस तरह आपका बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।