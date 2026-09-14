बच्चों को जरूर सिखाएं बाथरूम से जुड़े ये 5 शिष्टाचार, भविष्य के लिए हैं जरूरी

बच्चों को टॉयलेट सीट का सही उपयोग सिखाना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें बताएं कि टॉयलेट पेपर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पानी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है।

इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि टॉयलेट पेपर को सही जगह पर फेंकना चाहिए, ताकि गंदगी न फैले। इससे बच्चे न केवल सफाई बनाए रखेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी बाथरूम का उपयोग करना आसान होगा।

उन्हें फ्लश करना भी जरूर सिखाएं।