इंग्लैंड का लोकप्रिय मीठा व्यंजन है बनोफी पाई, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

बनोफी पाई इंग्लैंड का एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह व्यंजन नाम की तरह ही स्वाद में भी बेहद लाजवाब है। इसका नाम बनाना और टोफी से मिलकर रखा गया है। इसमें बिस्किट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी मदद से इसका क्रस्ट बनता है। यह एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको बनोफी पाई की रेसिपी बताते हैं।

#1 केले चुनें और काटें बनोफी पाई की शुरुआत केला तैयार करने से होती है। इसके लिए सबसे पहले केले को छिलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक तरफ रख दें। ध्यान रखें कि केले पके हुए होने चाहिए, ताकि उनका स्वाद अच्छा आए और मिठास भी बनी रहे। केले को काटने के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस रेसिपी के लिए कच्चे केले इस्तेमाल न करें।

#2 बिस्किट वाला क्रस्ट बनाएं अगला स्टेप बिस्किट वाला क्रस्ट बनाना होगा, जिसके लिए आपको डाइजेस्टिव बिस्किट की जरूरत होगी। सबसे पहले बिस्किट को पीसकर उनका चूरा बना लें, फिर उसमें पिघला हुआ मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को एक पाई डिश में डालकर अच्छी तरह दबाकर फैलाएं, ताकि एक समान परत बन जाए। इसके बाद इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा कर लें, ताकि यह जम सके। इसमें अतिरिक्त चीनी मिलाना आपकी पसंद के ऊपर है।

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#3 टोफी सॉस तैयार करें बनोफी पाई के लिए टोफी सॉस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए एक पैन में गाढ़ा दूध और मक्खन डालकर मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। जब सॉस गाढ़ा हो जाए तो उसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस मिलाएं और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद सॉस को पाई क्रस्ट पर डालें और समान रूप से फैलाएं।

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#4 क्रीम से पाई को सजाएं बनोफी पाई को सजाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में ताजा क्रीम लेकर उसे अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें थोड़ी-सी चीनी मिला दें। अब इस क्रीम को टोफी सॉस पर डालकर फैलाएं। इसके बाद ऊपर से कटे हुए केले के टुकड़े सजाएं। आप चाहें तो पाई के ऊपर थोड़ा-सा कोको पाउडर या चॉकलेट कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस मिठाई में कॉफी भी डाली जा सकती है।