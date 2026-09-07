केला बनाम कीवी: किसमें ज्यादा फाइबर होता है?

फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सही रखने का काम करता है। यह कब्ज से राहत दिलाता है और पेट की सेहत बनाए रखता है। फाइबर दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।

फाइबर वजन प्रबंधन में मदद करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। फाइबर शुगर की बीमारी के जोखिम कम करने में भी सहायक है। फाइबर का सेवन कैंसर के जोखिम को कम करने में भी मददगार है।