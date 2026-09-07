केला बनाम कीवी: किसमें ज्यादा फाइबर होता है?
क्या है खबर?
केला और कीवी दोनों ही स्वादिष्ट और सेहतमंद फल हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें स्नैक्स के रूप में खाते हैं या सलाद में डालते हैं। फाइबर की मात्रा के आधार पर इन दोनों के बीच तुलना करना भी जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों फलों में से किसमें ज्यादा फाइबर होता है और किसे आहार में शामिल करना बेहतर हो सकता है।
केला
केले की फाइबर सामग्री
केले में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और पेट की सेहत बनाए रखने में मदद करता है।
फाइबर के अलावा केले में पोटेशियम, विटामिन-C और विटामिन-B6 भी होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं।
इसके सेवन से ऊर्जा मिलती है और यह संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है।
कीवी
कीवी में फाइबर की मात्रा
कीवी एक खास फल है, जिसमें फाइबर की मात्रा भी कम नहीं होती। एक मध्यम आकार की कीवी में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।
इसके अलावा कीवी में विटामिन-C, विटामिन-K और पोटेशियम भी होते हैं, जो शरीर के लिए अहम हैं।
कीवी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और त्वचा की सेहत बनाए रखने में भी मदद करता है।
लाभ
फाइबर के स्वास्थ्य लाभ
फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सही रखने का काम करता है। यह कब्ज से राहत दिलाता है और पेट की सेहत बनाए रखता है। फाइबर दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
फाइबर वजन प्रबंधन में मदद करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। फाइबर शुगर की बीमारी के जोखिम कम करने में भी सहायक है। फाइबर का सेवन कैंसर के जोखिम को कम करने में भी मददगार है।
चयन
किसे चुनें?
अब सवाल उठता है कि केले या कीवी में से किसमें ज्यादा फाइबर होता है। केले में कीवी की तुलना में थोड़ा ज्यादा फाइबर होता है।
इसलिए अगर आप पाचन सुधारना चाहते हैं या पेट की सेहत बनाए रखना चाहते हैं तो केले को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, दोनों ही फल पौष्टिक होते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है।