बालकनी गार्डन बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान

बालकनी गार्डन घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ ताजगी और हरियाली का अहसास भी दिलाता है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका प्रयास बेकार हो जाता है। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालकनी गार्डन को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए आज हम आपको बालकनी गार्डन बनाते समय की गलतियों के बारे में बताते हैं।

#1 पौधों का चयन सही न होना बालकनी गार्डन बनाते समय सबसे बड़ी गलती होती है पौधों का गलत चयन करना। कई लोग बिना सोचे-समझे बड़े और भारी पौधे चुन लेते हैं, जो कि गलत है। छोटे और हल्के पौधे ही सही रहते हैं क्योंकि वे सीमित जगह में भी अच्छे से पनपते हैं और आपकी बालकनी को भरा हुआ और सुंदर दिखाते हैं। इसके अलावा छोटे पौधों की देखभाल करना भी आसान होता है।

#2 धूप और छांव का ध्यान न रखना बालकनी गार्डन बनाते समय धूप और छांव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बालकनी सुबह से लेकर शाम तक धूप में रहती है तो आपको ऐसे पौधे चुनने चाहिए, जिन्हें ज्यादा धूप की जरूरत होती है, वहीं अगर आपकी बालकनी पर दिनभर धूप नहीं पड़ती तो ऐसे पौधे चुनें, जिन्हें कम रोशनी में भी बढ़ने में कोई दिक्कत न हो। इससे आपके पौधे सही तरह से पनपेंगे और आपका गार्डन भी खूबसूरत दिखेगा।

#3 पानी देने में लापरवाही करना पौधों को पानी देना बहुत अहम है, लेकिन इसमें भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, जबकि कम पानी देने से पौधे सूख सकते हैं। इसलिए हर पौधे की जरूरत के अनुसार उन्हें पानी दें। इसके अलावा मौसम के हिसाब से भी पानी की मात्रा में बदलाव करें। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपका बालकनी गार्डन भी खूबसूरत दिखेगा।

#4 खाद का अधिक उपयोग करना बहुत ज्यादा खाद का उपयोग करने से पौधों पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे न केवल पौधे खराब हो सकते हैं, बल्कि पूरे गार्डन पर भी खराब असर पड़ सकता है। इसलिए खाद का उपयोग कम मात्रा में ही करें। सही तरीके से खाद का उपयोग करने से आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपका गार्डन भी सुंदर दिखेगा। इसके अलावा खाद का सही उपयोग करने से आप अपने गार्डन को अच्छी तरह से सजा सकते हैं।