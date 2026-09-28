बैडमिंटन बनाम तैराकी: कौन-सा खेल तनाव को दूर करने में होता है ज्यादा मददगार?

बैडमिंटन एक तेज गति का खेल है, जो हमारे शरीर और मन के लिए फायदेमंद है। यह खेल न केवल शरीर को चुस्त रखता है, बल्कि दिमाग को भी शांति देता है।

बैडमिंटन खेलने से दिल की धड़कन बढ़ती है और फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और तनाव को कम करता है।

बैडमिंटन खेलने से शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है।