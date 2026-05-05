मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय

मानसून का मौसम कई लोगों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि यह गर्मी और उमस से राहत दिलाता है। हालांकि, यह मौसम बीमारियों का भी कारण बन सकता है। आयुर्वेदिक उपाय इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको ताजगी और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। आइए मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जानें।

#1 तुलसी के पत्तों का सेवन करें तुलसी के पत्ते आयुर्वेद में बहुत अहमियत रखते हैं। मानसून के दौरान इनका सेवन करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तुलसी के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। आप सुबह-सुबह खाली पेट 5-6 तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पी सकते हैं या उन्हें चाय में डालकर भी पी सकते हैं। इससे आपका शरीर ताजगी महसूस करेगा और ऊर्जा भी मिलेगी।

#2 अदरक का रस पिएं अदरक का रस भी मानसून के दौरान सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अदरक का सेवन पेट की समस्याओं जैसे गैस, पेट फूलना आदि से भी राहत दिलाता है। अदरक का रस बनाने के लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को मिक्सर में पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर पिएं।

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#3 हल्दी वाला दूध पिएं हल्दी वाला दूध यानी कि हल्दी दूध का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। यह मिश्रण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और संक्रमण से बचाव करता है। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और गर्मागर्म पिएं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और ऊर्जा भी मिलेगी।

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#4 तुलसी की चाय बनाएं तुलसी की चाय भी मानसून के दौरान बहुत फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और इसे थोड़ी देर तक पकाएं। जब पानी का रंग बदल जाए तो इसमें थोड़ा-सा चीनी या शहद मिलाकर पिएं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर को ताजगी मिलेगी। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है।