बच्चों की त्वचा की देखभाल के लिए आजमाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे, होगा फायदा

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हल्दी का लेप लगाएं

हल्दी में कीटाणुओं से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं और त्वचा को साफ-सुथरा रखते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे बच्चे के चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। हल्दी के लेप का नियमित उपयोग करने से बच्चे की त्वचा स्वस्थ और निखरी हुई दिखती है। यह नुस्खा न केवल त्वचा को साफ करता है बल्कि उसे चमकदार भी बनाता है।