आयुर्वेदिक आहार अपनाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

आयुर्वेदिक आहार में कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषित करने में मदद कर सकती हैं। यह न सिर्फ पाचन को सुधार सकता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकता है। आयुर्वेदिक आहार को अपनाने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि इसका सही तरीके से लाभ मिल सके। आइए आज हम आपको आयुर्वेदिक आहार से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं।

#1 सुबह का नाश्ता जरूर करें सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें। यह आपका दिन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाश्ते में हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर खाना शामिल करना चाहिए। जैसे की दलिया, ओट्स या फिर फल और दही का मिश्रण। इनसे आपको ऊर्जा मिलेगी और दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा नाश्ते के बाद कुछ देर तक टहलना भी फायदेमंद होता है।

#2 दोपहर का खाना समय पर खाएं आयुर्वेद के अनुसार दोपहर का खाना दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच करना चाहिए। इस समय पाचन शक्ति मजबूत होती है और हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचा सकता है। दोपहर का खाना हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिसमें चावल या रोटी के साथ दाल, सब्जी और सलाद शामिल हों। इसके अलावा दही भी खाना चाहिए क्योंकि यह पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है।

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#3 शाम का स्नैक्स हो हल्का शाम के समय हल्का स्नैक लेना बहुत जरूरी है ताकि ऊर्जा बनी रहे और शाम की भूख भी मिट सके। इसके लिए आप भुने चने, मूंगफली, सूखे मेवे या फिर फल ले सकते हैं। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रख सकती है। इसके अलावा इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं।

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#4 रात का खाना समय पर खाएं रात का खाना शाम 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार, देर रात तक खाना पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है और नींद में बाधा डाल सकता है। रात के खाने में हल्की सब्जियां, दाल या खिचड़ी शामिल करें, जो आसानी से पच जाएं। इसके अलावा रोटी या चावल भी ले सकते हैं, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में करें ताकि पाचन पर बोझ न पड़े।