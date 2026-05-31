विटामिन-B की कमी से बचने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

विटामिन-B एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर के कई कामों में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि शरीर के कामकाज को भी सही रखता है। इसके अलावा यह नसों को भी स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आपको विटामिन-B की कमी हो जाती है तो इससे थकान, कमजोरी और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि विटामिन-B की कमी से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

#1 दूध और दूध से बने उत्पाद दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही और पनीर भी विटामिन-B से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन-B2 और विटामिन-B12 की अच्छी मात्रा होती है। इनका नियमित सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और पाचन भी सही रहता है। इसके अलावा दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इन उत्पादों को अपनी डाइट में शामिल करके आप आसानी से विटामिन-B प्राप्त कर सकते हैं।

#2 हरी सब्जियां हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली आदि में भी विटामिन-B पाया जाता है। ये सब्जियां फोलेट नामक खास तत्व से भी भरपूर होती हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होता है। फोलेट नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। हरी सब्जियों का नियमित सेवन करने से आप अपनी डाइट में आसानी से फोलेट शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है।

Advertisement

#3 नट्स और बीज नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज आदि में भी विटामिन-B पाया जाता है। इनमें मौजूद अच्छे फैट्स और प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर के कामकाज को सही रखते हैं। इनके नियमित सेवन से नसों को भी फायदा होता है। इनका उपयोग स्नैक्स के रूप में किया जा सकता है या सलाद में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे ये आसानी से डाइट में शामिल हो जाते हैं।

Advertisement