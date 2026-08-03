दर्द निवारक दवाइयां लेते समय न करें ये गलतियां, लिवर पर पड़ सकता है बुरा असर
क्या है खबर?
दर्द को तुरंत और प्रभावी ढंग से कम करने के लिए लोग अक्सर दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेते हैं। हालांकि, इन दवाओं का गलत तरीके से सेवन करने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर लिवर पर। इसलिए इनका सेवन करते समय कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे लिवर को खतरा हो सकता है।
#1
बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना
कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दर्द निवारक दवा ले लेते हैं। यह एक बड़ी गलती है क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है।
बिना सलाह के दवा लेने से लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है।
डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें और उसकी खुराक का पालन करें। इससे आपको सही इलाज मिलेगा और लिवर पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
#2
अधिक मात्रा में दवा लेना
दर्द कम करने के लिए अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवा लेना भी एक बड़ी गलती है। अधिक मात्रा में दवा लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर लिवर पर। इससे लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
हमेशा निर्धारित मात्रा में ही दवा लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और लिवर को कोई नुकसान नहीं होगा।
#3
खाली पेट दवा लेना
खाली पेट दर्द निवारक दवा लेना भी गलत है। इससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है और लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
हमेशा भोजन करने के बाद ही दर्द निवारक दवा लें ताकि पाचन तंत्र सही रहे और लिवर पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।
इसके अलावा खाली पेट दवा लेने से पेट में जलन और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए खाली पेट दवा लेने से बचें।
#4
लंबे समय तक दवा लेना
लंबे समय तक दर्द निवारक दवा लेना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, खासकर लिवर पर इसका बुरा असर पड़ता है।
लंबे समय तक दवा लेने से लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उसमें सूजन आ सकती है। इसलिए अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी सलाह अनुसार इलाज करवाएं। इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी।
#5
अन्य दवाओं के साथ दर्द निवारक दवा लेना
अगर आप पहले से ही कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो दर्द निवारक दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। एक साथ कई दवाएं लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर लिवर पर।
इससे लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे और लिवर पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।