दर्द निवारक दवाइयां लेते समय न करें ये गलतियां, लिवर पर पड़ सकता है बुरा असर

अगर आप पहले से ही कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो दर्द निवारक दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। एक साथ कई दवाएं लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर लिवर पर।

इससे लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे और लिवर पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।