नाखूनों की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

नाखूनों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है, जितना कि चेहरे या बालों की। हालांकि, कई लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इन गलतियों के कारण नाखून कमजोर हो सकते हैं या उनकी चमक खो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके नाखून हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहें।

#1 क्यूटिकल्स को न काटें क्यूटिकल्स को काटना या हटाना एक आम गलती है, जो कई लोग करते हैं। क्यूटिकल्स हमारे नाखूनों की सुरक्षा करते हैं और इन्हें काटने से नाखून कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप अपने नाखूनों की सफाई करें, क्यूटिकल्स को बिल्कुल भी न छुएं। इन्हें साफ करने के लिए नरम पानी में हाथ डुबोकर रखें और फिर मुलायम कपड़े से पोंछ लें।

#2 बार-बार नेल पॉलिश लगाना बार-बार नेल पॉलिश लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप लगातार नेल पॉलिश लगाते रहते हैं तो इससे आपके नाखूनों की प्राकृतिक चमक खो सकती है और वे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार ही नेल पॉलिश लगाएं और उसे हटाने के बाद अपने नाखूनों को आराम दें। इससे आपके नाखून स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।

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#3 गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने से नाखूनों की त्वचा मुलायम हो जाती है, जिससे उन्हें काटना आसान हो जाता है। इसके लिए एक कटोरी में गुनगुना पानी भरें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। अब अपने हाथों को इस मिश्रण में 5-10 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे न केवल आपके हाथों को आराम मिलेगा, बल्कि नाखूनों की त्वचा भी साफ होगी और उन्हें काटना आसान हो जाएगा। नियमित रूप से यह प्रक्रिया अपनाने से आपके नाखून भी स्वस्थ रहेंगे।

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#4 नाखूनों को नमी से भरपूर रखें अपने हाथों और नाखूनों को नमी से भरपूर रखना बहुत जरूरी है। साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोने से आपकी त्वचा सूखी हो सकती है, जिससे आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हर बार हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और रात को सोने से पहले भी अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपके नाखून मजबूत और स्वस्थ रहें। इससे आपके हाथों की त्वचा नर्म बनी रहेगी और नाखून टूटने की संभावना कम होगी।