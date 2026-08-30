मेकअप साफ करना

मेकअप हटाते समय न करें ये गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान

लेखन सयाली 05:48 pm Aug 30, 202605:48 pm

क्या है खबर?

मेकअप हटाना एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन कई लोग इसे सही तरीके से नहीं करते हैं। गलत तरीके से मेकअप हटाने से त्वचा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जो लोग मेकअप हटाते समय कर देते हैं और इनसे बचकर कैसे अपनी त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है। सही तरीके से मेकअप हटाने पर त्वचा को कई फायदे मिल सकते हैं।