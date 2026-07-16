बालों की तेल मालिश से जुड़ी गलतियां

बालों की तेल मालिश करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 04:44 pm Jul 16, 202604:44 pm

क्या है खबर?

बालों की तेल मालिश करना एक पारंपरिक और असरदार तरीका है, जिससे बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं। हालांकि, कुछ सामान्य गलतियों की वजह से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको बालों की तेल मालिश करते समय करने से बचना चाहिए ताकि आपके बालों को सही पोषण मिल सके और वे स्वस्थ रहें।