बालों की तेल मालिश करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
बालों की तेल मालिश करना एक पारंपरिक और असरदार तरीका है, जिससे बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं। हालांकि, कुछ सामान्य गलतियों की वजह से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको बालों की तेल मालिश करते समय करने से बचना चाहिए ताकि आपके बालों को सही पोषण मिल सके और वे स्वस्थ रहें।
#1
ज्यादा तेल लगाना
बालों पर ज्यादा तेल लगाना एक आम गलती है, जिसे कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं।
बहुत ज्यादा तेल लगाने से बाल भारी हो जाते हैं और धोने में भी मुश्किल होती है।
सही मात्रा में तेल लगाने के लिए हाथों पर थोड़ा सा तेल लें और हल्के हाथों से पूरे सिर पर फैलाएं। इससे बालों को जरूरी पोषण मिलेगा बिना उन्हें भारी किए।
#2
गलत समय पर तेल लगाना
कुछ लोग रातभर बालों पर तेल लगाकर सो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। रातभर तेल लगाने से सिरदर्द हो सकता है और तकिए पर तेल लग सकता है, जिससे साफ-सफाई में परेशानी होती है।
बेहतर होगा कि आप सुबह या दोपहर के समय बालों पर तेल लगाएं ताकि उसे धोने का समय मिल सके और आपके बाल साफ-सुथरे रहें।
#3
गीले बालों पर तेल लगाना
गीले बालों पर तुरंत तेल लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। गीले बालों की जड़ों में पानी होता है, जो कि तेल के पोषक तत्वों को सही तरीके से सोखने नहीं देता।
इससे बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सूखे बालों पर ही तेल लगाएं ताकि वे सही तरीके से पोषण प्राप्त कर सकें और मजबूत बने रहें।
#4
बहुत जल्दी धोना
कुछ लोग बालों पर तेल लगाने के तुरंत बाद उन्हें धो लेते हैं, जिससे बालों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तेल को बालों में ठीक से सोखने का समय देना जरूरी होता है ताकि वह पूरी तरह से अपना असर दिखा सके।
इसलिए तेल लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार करें, फिर अपने सिर को माइल्ड शैंपू से धोएं और ठंडे पानी से साफ करें।
#5
गलत प्रकार के तेल का चयन
बालों की प्रकार और जरूरतों के अनुसार सही प्रकार का तेल चुनना बहुत अहम होता है। जैसे कि सूखे बालों के लिए नारियल या बादाम का तेल अच्छा होता है, जबकि तैलीय बालों वाले जैतून या आर्गन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह इन छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप अपने बालों की तेल मालिश का पूरा लाभ उठा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।