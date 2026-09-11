परफ्यूम लगाते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है आपका पूरा प्रभाव

परफ्यूम को ऐसी जगह पर रखने से बचें जहां सीधी धूप या गर्मी हो, जैसे खिड़की के पास या कार में।

ऐसा करने से परफ्यूम के अंदर मौजूद खुशबूदार तत्व खराब हो सकते हैं और इसकी खुशबू फीकी पड़ सकती है।

परफ्यूम को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जैसे अलमारी या किसी बंद डिब्बे में।

नमी वाली जगह, जैसे बाथरूम में परफ्यूम रखने से भी बचें क्योंकि वहां की नमी इसकी खुशबू को खराब कर सकती है।