परफ्यूम लगाते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है आपका पूरा प्रभाव
क्या है खबर?
परफ्यूम का इस्तेमाल न केवल आपको ताजगी का एहसास कराता है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी खास बनाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न लगाया जाए तो इसका असर खराब हो सकता है। कई बार लोग परफ्यूम लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे इसकी खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है या गलत प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं कि परफ्यूम लगाते समय कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
#1
परफ्यूम को गर्मी और धूप से बचाएं
परफ्यूम को ऐसी जगह पर रखने से बचें जहां सीधी धूप या गर्मी हो, जैसे खिड़की के पास या कार में।
ऐसा करने से परफ्यूम के अंदर मौजूद खुशबूदार तत्व खराब हो सकते हैं और इसकी खुशबू फीकी पड़ सकती है।
परफ्यूम को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जैसे अलमारी या किसी बंद डिब्बे में।
नमी वाली जगह, जैसे बाथरूम में परफ्यूम रखने से भी बचें क्योंकि वहां की नमी इसकी खुशबू को खराब कर सकती है।
#2
जरूरत से ज्यादा परफ्यूम लगाना
कई बार लोग सोचते हैं कि परफ्यूम ज्यादा लगाने से खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ज्यादा परफ्यूम लगाने से खुशबू बहुत तेज हो जाती है, जो दूसरों को परेशान कर सकती है।
इसके अलावा ज्यादा परफ्यूम लगाने से आपको सिरदर्द या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
परफ्यूम का इस्तेमाल हमेशा संतुलित मात्रा में करें। सही जगह पर थोड़ा-सा परफ्यूम भी लंबे समय तक ताजगी बनाए रख सकता है।
#3
कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से बचें
कई लोग परफ्यूम को सीधे कपड़ों पर छिड़कते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से खुशबू जल्दी उड़ जाती है और कपड़ों पर दाग भी पड़ सकते हैं।
इसके अलावा परफ्यूम का असर तब ज्यादा अच्छा होता है, जब यह सीधे त्वचा के संपर्क में आता है।
परफ्यूम को हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं, जहां यह त्वचा के करीब रहे, जैसे कलाई, गर्दन और कान के पीछे।
#4
सही जगह पर लगाएं परफ्यूम
परफ्यूम को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है ताकि इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे। इसे शरीर की नाड़ी वाली जगहों पर लगाना सबसे अच्छा होता है, जैसे कलाई, गर्दन और कान के पीछे।
ये जगहें शरीर की गर्माहट को बनाए रखती हैं और खुशबू को लंबे समय तक फैलने में मदद करती हैं।
अगर आप इसे गलत जगह पर लगाते हैं तो खुशबू जल्दी खत्म हो सकती है।