माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
माइसेलर वॉटर एक बेहतरीन मेकअप हटाने और त्वचा की सफाई के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है। हालांकि, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आपकी त्वचा को पूरा फायदा मिल सके। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल करते समय अनजाने में की जा सकती हैं और इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
#1
ज्यादा माइसेलर वॉटर का उपयोग करना
कई लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा माइसेलर वॉटर का उपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा।
हालांकि, ऐसा करना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में माइसेलर वॉटर का उपयोग करने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो सकती है और यह सूखी हो सकती है।
इसलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही माइसेलर वॉटर का उपयोग करें और इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके।
#2
रगड़-रगड़कर माइसेलर वॉटर लगाना
माइसेलर वॉटर को चेहरे पर लगाने का सही तरीका होता है कि आप इसे हल्के हाथों से लगाएं। कई लोग इसे रगड़कर लगाते हैं, जिससे त्वचा पर खिंचाव पड़ता है और यह ढीली पड़ सकती है।
इसके अलावा इससे त्वचा की ऊपरी परत भी प्रभावित हो सकती है।
इसलिए माइसेलर वॉटर को हमेशा हल्के हाथों से लगाना चाहिए ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके और त्वचा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
#3
कॉटन पैड का गलत तरीके से उपयोग
कई लोग माइसेलर वॉटर को सीधे कॉटन पैड पर डालकर उसे चेहरे पर रगड़ते हैं, जिससे त्वचा पर खरोंच या जलन हो सकती है।
सही तरीका यह है कि पहले अपने चेहरे को हल्का गीला करें, फिर माइसेलर वॉटर को कॉटन पैड पर डालकर हल्के हाथों से साफ करें। इससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा और यह साफ भी हो जाएगी।
इस तरह आप अपनी त्वचा की देखभाल भी कर सकते हैं।
#4
गलत प्रकार के माइसेलर वॉटर का चयन
बाजार में कई प्रकार के माइसेलर वॉटर उपलब्ध होते हैं, जिनमें से कुछ आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल नहीं होते।
अपनी त्वचा की प्रकार (रूखी, तैलीय, मिश्रित या संवेदनशील) को समझकर ही माइसेलर वॉटर खरीदें। गलत प्रकार के माइसेलर वॉटर का उपयोग करने से त्वचा पर जलन या एलर्जी हो सकती है।
सही प्रकार का चयन करने से आपकी त्वचा को अधिक लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की समस्या से बची रहेगी।