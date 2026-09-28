माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

कई लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा माइसेलर वॉटर का उपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा।

हालांकि, ऐसा करना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में माइसेलर वॉटर का उपयोग करने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो सकती है और यह सूखी हो सकती है।

इसलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही माइसेलर वॉटर का उपयोग करें और इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके।