एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

गर्मियों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बहुत आरामदायक होता है क्योंकि इसकी ठंडी हवा गर्मी की समस्याओं से सुरक्षित रख सकती है, लेकिन अक्सर लोग इसे सही तरीके से नहीं चलाते हैं। इससे न केवल बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि एयर कंडीशनर की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य गलतियों के बारे में, जिन्हें सुधारकर आप अपने एयर कंडीशनर की कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं।

#1 एयर कंडीशनर का तापमान बहुत कम रख देना कई लोग कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर का तापमान बहुत कम कर देते हैं। इससे बिजली का बिल बढ़ जाता है और एयर कंडीशनर की उम्र कम हो जाती है। एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे कमरे का तापमान आरामदायक रहेगा और बिजली की खपत भी कम होगी।

#2 एयर फिल्टर की सफाई न करना कई लोग एयर कंडीशनर के एयर फिल्टर की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उसमें धूल-मिट्टी जम जाती है और हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इससे सेहत पर असर पड़ सकता है और एयर कंडीशनर की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। समय-समय पर एयर फिल्टर की सफाई करना जरूरी है ताकि एयर कंडीशनर सही तरीके से काम करे।

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#3 हवा के रास्ते को बंद करना अगर कमरे में फर्नीचर या बड़ा सामान रखा है, तो हो सकता है कि आपने एयर कंडीशनर की हवा के रास्ते को बंद कर दिया हो। इससे हवा सही तरीके से नहीं फैल पाती और कमरे का तापमान ठीक से नहीं बदलता। इससे एयर कंडीशनर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसलिए हवा के रास्ते को हमेशा खुला रखें।

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#4 दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना एयर कंडीशनर चलाते समय दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे ठंडी हवा बाहर चली जाती है और एयर कंडीशनर को कमरे का तापमान नियंत्रित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसलिए एयर कंडीशनर चालू रहने पर दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें।