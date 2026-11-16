प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
प्रेशर कुकर का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह न केवल खाना जल्दी पकाने में मदद करता है, बल्कि पोषक तत्वों को भी बरकरार रखता है। हालांकि, कई लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पकता या खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
प्रेशर कुकर को ज्यादा भरना
प्रेशर कुकर को भरने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। इसे आधे से थोड़ा कम भरना सबसे अच्छा होता है।
अगर आप इसे ज्यादा भरते हैं तो खाना पकने के दौरान बाहर निकल सकता है और इससे कुकर के ढक्कन को नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा खाना सही से भी नहीं पकता और उसमें जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा प्रेशर कुकर को सही मात्रा में ही भरें।
#2
पानी की मात्रा का ध्यान न रखना
प्रेशर कुकर में पानी की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
अगर आप बहुत कम पानी डालते हैं तो खाना जल सकता है और अगर ज्यादा पानी डालते हैं तो खाना पानी-पानी हो जाएगा।
सही मात्रा में पानी डालने से खाना अच्छे से पकता है और उसमें पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही पानी डालें ताकि आपका खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बने।
#3
ढक्कन को सही से बंद न करना
प्रेशर कुकर का ढक्कन सही तरीके से बंद होना बहुत जरूरी है। अगर ढक्कन ढंग से नहीं बंद होगा तो भाप बाहर निकल जाएगी और खाना ठीक से नहीं पकेगा।
इसके अलावा इससे खाने के जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ढक्कन अच्छे से बंद हो ताकि भाप अंदर ही रहे और आपका खाना सही तरीके से पक सके।
सही तरीके से ढक्कन बंद करने पर आपका खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेगा।
#4
समय का ध्यान न रखना
खाना पकाने के लिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो खाना जल सकता है या अधपका रह सकता है।
हर प्रकार के खाने के लिए अलग-अलग समय होता है, जिसे जानकर ही आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
इसलिए जब भी आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो समय का खास ध्यान रखें ताकि आपका खाना सही तरीके से पके और स्वादिष्ट बने।
#5
सफाई पर ध्यान न देना
प्रेशर कुकर की सफाई पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह धोएं ताकि उसमें किसी भी प्रकार का खाना न बचा रहे।
इसके अलावा समय-समय पर इसकी जांच करते रहें ताकि कोई खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक कराया जा सके।
प्रेशर कुकर का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर न केवल खाना जल्दी और आसानी से बनता है बल्कि वह पौष्टिक भी रहता है।