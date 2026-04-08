सूखे मेवों को स्टोर करते समय न करें ये गलतियां, वरना हो सकते हैं खराब

सूखे मेवे खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इनमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, अगर इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो इनमें नमी और फफूंद लग सकती है, जिससे ये खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, जिन्हें सूखे मेवे स्टोर करते समय करने से बचना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक सही रहें।

#1 प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना प्लास्टिक बैग में सूखे मेवों को रखने से इनमें नमी आ सकती है और ये खराब हो सकते हैं। प्लास्टिक बैग हवा और नमी को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे सूखे मेवों में फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग में रखे सूखे मेवे जल्दी अपने स्वाद और खुशबू को भी खो देते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा हवा बंद डिब्बे में ही रखना चाहिए।

#2 धूप या गर्म जगह पर रखना सूखे मेवों को कभी भी धूप या गर्म जगह पर नहीं रखना चाहिए। धूप और गर्मी से इनमें नमी आ जाती है, जिससे ये खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी खुशबू और स्वाद भी प्रभावित होता है। ठंडी और सूखी जगह पर रखने से सूखे मेवों की ताजगी बनी रहती है और वे लंबे समय तक सही रहते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें।

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#3 फ्रिज में रखना कुछ लोग सूखे मेवों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। फ्रिज में रखने से सूखे मेवों का स्वाद बदल जाता है और वे अपनी ताजगी खो देते हैं। इसके अलावा फ्रिज की ठंडी हवा से इनमें नमी आ जाती है, जिससे वे खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि सूखे मेवों को एयरटाइट डिब्बे में ही रखें और उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें।

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#4 खुला रखने से भी होते हैं खराब अगर आप सूखे मेवे खुले रखेंगे तो इनमें धूल-मिट्टी लग सकती है और कीटाणु पनप सकते हैं, जिससे वे खराब हो सकते हैं। इसलिए सूखे मेवों को हमेशा किसी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखें। इसके अलावा इन्हें किसी अंधेरी और सूखी जगह पर भी रखें ताकि इनमें नमी न आए और उनका स्वाद बना रहे। इस तरह आप अपने सूखे मेवों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।