भारी सामान उठाने से जुड़ी गलतियां

भारी सामान उठाते समय न करें ये गलतियां, लग सकती है चोट

लेखन अंजली 12:01 pm Nov 29, 202612:01 pm

क्या है खबर?

भारी सामान उठाते समय अक्सर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वह किराने का बैग हो या कोई अन्य भारी सामान, सही तरीके से उठाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको भारी सामान उठाते समय नहीं करना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें और चोट से बच सकें। सही तरीके से उठाना सीखें ताकि आप सुरक्षित रहें।