पहली बार कैंपिंग करते समय इन गलतियों से बचें, यात्रा होगी मजेदार

प्राकृतिक वातावरण में कई तरह के जानवर होते हैं जो आपके खाने या सामान पर नजर रख सकते हैं। इसलिए जब भी आप कैंपिंग करें तो अपने खाने को सुरक्षित स्थान पर रखें और सोते समय टेंट को अच्छी तरह बंद रखें ताकि कोई जानवर अंदर न आएं।

इसके अलावा अगर कोई जानवर दिखाई दे तो घबराएं नहीं बल्कि शांत रहें और धीरे-धीरे वहां से हट जाएं। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं।