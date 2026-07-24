मानसून के दौरान त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए न करें ये गलतियां

मानसून में त्वचा की जरूरतें बदल जाती हैं, इसलिए सही त्वचा देखभाल उत्पादों का चयन करना जरूरी है। भारी क्रीम्स की बजाय हल्के जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर या सीरम का इस्तेमाल करें, जो त्वचा को पोषण दें बिना उसे भरा हुआ महसूस कराएंगे।

इसके अलावा हाइड्रेटिंग टोनर और सल्फेट-फ्री फेसवॉश का भी चयन करें, जो आपकी त्वचा को ताजगी प्रदान करेंगे और उसे स्वस्थ बनाए रखेंगे।

इन गलतियों से बचकर आप मानसून के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।