मानसून के दौरान त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल में खास ध्यान देना जरूरी है। इस मौसम में नमी और उमस बढ़ जाती है, जिससे त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग मौसम को ही अपनी समस्याओं का कारण मान लेते हैं, लेकिन कई बार ये समस्याएं हमारी गलतियों के कारण भी होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
#1
सफाई पर ध्यान न देना
मानसून के दौरान त्वचा पर गंदगी, पसीना और अन्य प्रदूषक जमा हो जाते हैं, जिससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए त्वचा को साफ रखना बहुत जरूरी है। दिन में दो बार अपने चेहरे को अच्छे फेसवॉश से धोएं।
इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सफोलिएट करें ताकि मरी हुई त्वचा की कोशिकाएं और गंदगी हट सके।
नियमित सफाई से आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और स्वस्थ रहेगी।
#2
नमी बनाए रखना न भूलें
मानसून के दौरान भी त्वचा को नमी देना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बारिश के कारण त्वचा स्वाभाविक रूप से नम रहती है, लेकिन यह सच नहीं है।
नमी भरे मौसम में भी आपकी त्वचा को नमी की जरूरत होती है।
ऐसा करने से आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और उसमें चमक बनी रहेगी। इसलिए नियमित रूप से अपनी त्वचा को नमी दें, चाहे मौसम कोई भी हो।
#3
धूप से बचाव न करना
भले ही मौसम कैसा भी हो, धूप से बचाव करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मानसून में भी सूरज की किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बारिश में भी बाहर निकलते समय धूप से बचाव करने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।
यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा और त्वचा को स्वस्थ रखेगा। इसलिए हर मौसम में धूप से बचाव करना एक अहम हिस्सा होना चाहिए।
#4
मेकअप को अच्छे से हटाना न भूलें
अगर आप बाहर निकलते समय मेकअप करते हैं तो घर लौटकर उसे अच्छे से साफ करना न भूलें। मेकअप के कण रोमछिद्रों में फंस सकते हैं और त्वचा की समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
रात को सोने से पहले अपने चेहरे और आंखों से सभी मेकअप हटाएं और हल्के फेसवॉश या मेकअप रिमूवर से साफ करें। इसके बाद अपनी त्वचा को नमी दें ताकि वह हाइड्रेटेड रहे और सुबह ताजगी महसूस हो।
#5
सही त्वचा देखभाल उत्पादों का चयन न करना
मानसून में त्वचा की जरूरतें बदल जाती हैं, इसलिए सही त्वचा देखभाल उत्पादों का चयन करना जरूरी है। भारी क्रीम्स की बजाय हल्के जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर या सीरम का इस्तेमाल करें, जो त्वचा को पोषण दें बिना उसे भरा हुआ महसूस कराएंगे।
इसके अलावा हाइड्रेटिंग टोनर और सल्फेट-फ्री फेसवॉश का भी चयन करें, जो आपकी त्वचा को ताजगी प्रदान करेंगे और उसे स्वस्थ बनाए रखेंगे।
इन गलतियों से बचकर आप मानसून के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।