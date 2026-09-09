खेल के कपड़ों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

खेल के कपड़ों के लिए सही तरह का साबुन चुनना बहुत जरूरी है।

कुछ साबुन बहुत तेज होते हैं, जो कपड़ों के रंग को खराब कर सकते हैं या उनकी चमक छीन सकते हैं। इसलिए हल्के और नाजुक कपड़ों के लिए बने साबुन का इस्तेमाल करें।

इससे कपड़े साफ भी होंगे और लंबे समय तक अच्छे भी रहेंगे। साबुन की मात्रा का भी ध्यान रखें, ज्यादा साबुन डालने से कपड़ों पर सफेद निशान पड़ सकते हैं।