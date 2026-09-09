खेल के कपड़ों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं
क्या है खबर?
आजकल बाजारों में अलग-अलग रंग और डिजाइन के खेल के कपड़े मिलते हैं, जिन्हें पहनकर आप न केवल आराम महसूस करते हैं, बल्कि अच्छे भी दिखते हैं। हालांकि, इन कपड़ों को धोते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो कपड़ों को खराब कर सकती हैं। आइए 5 ऐसी गलतियां जानते हैं, जिनसे बचकर आप अपने खेल के कपड़ों को लंबे समय तक नया बनाए रख सकते हैं।
#1
गर्म पानी से कपड़े धोने से बचें
खेल के कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ हो सकते हैं, लेकिन यह उनके कपड़े के धागों को कमजोर कर सकता है।
इससे कपड़े जल्दी फट सकते हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है। हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
ठंडा पानी कपड़ों को साफ करने के साथ-साथ उनकी मजबूती भी बनाए रखता है।
#2
सही सफाई के लिए हल्का साबुन चुनें
खेल के कपड़ों के लिए सही तरह का साबुन चुनना बहुत जरूरी है।
कुछ साबुन बहुत तेज होते हैं, जो कपड़ों के रंग को खराब कर सकते हैं या उनकी चमक छीन सकते हैं। इसलिए हल्के और नाजुक कपड़ों के लिए बने साबुन का इस्तेमाल करें।
इससे कपड़े साफ भी होंगे और लंबे समय तक अच्छे भी रहेंगे। साबुन की मात्रा का भी ध्यान रखें, ज्यादा साबुन डालने से कपड़ों पर सफेद निशान पड़ सकते हैं।
#3
बार-बार धोने से बचें
बहुत से लोग सोचते हैं कि खेल के कपड़ों को बार-बार धोने से वे ज्यादा साफ रहेंगे, लेकिन बार-बार धोने से कपड़ों की उम्र घट सकती है।
बार-बार धोने से उनके धागे कमजोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। हर बार खेलने के बाद कपड़ों को धोने की बजाय, उन्हें हवा में सुखाकर पहनें।
अगर कपड़े बहुत गंदे हो जाएं तो महीने में एक या दो बार धोना पर्याप्त होगा।
#4
सही तरीके से सुखाएं
खेल के कपड़ों को सुखाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। इन्हें तेज धूप में सुखाने से बचें, क्योंकि इससे कपड़े का रंग हल्का हो सकता है और वे सिकुड़ सकते हैं।
इन्हें छांव में या हवा वाले स्थान पर फैलाकर सुखाएं। अगर जल्दी सूखाने की जरूरत हो, तो इन्हें हल्की धूप में रखें।
इस तरह कपड़े सुरक्षित रहेंगे और उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी।
#5
कपड़ों को सही तरीके से रखें
खेल के कपड़ों को सही तरीके से रखना भी जरूरी है। इन्हें अलमारी में बिना तह किए रखने से उनकी सिलवटें खराब हो सकती हैं।
बेहतर होगा कि इन्हें हैंगर पर टांगें या फिर किसी साफ कपड़े में लपेटकर रखें। इससे कपड़े उलझेंगे नहीं और उनकी बनावट भी बनी रहेगी।
अगर कपड़े लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं लाने हैं तो उन्हें सूती कपड़े में बांधकर रखें ताकि वे सुरक्षित रहें।