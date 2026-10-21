बालों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, इससे हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित तौर पर धोना जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे सामान्य काम समझकर गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के कारण बालों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचता है। आइए आज हम आपको बालों को धोते समय की जाने वाली 5 सबसे आम गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहें।
#1
बहुत गर्म या ठंडे पानी का उपयोग करना
बालों को धोते समय पानी का तापमान बहुत अहम होता है। अगर आप बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बालों की प्राकृतिक नमी चली जाती है और वे सूखे और कमजोर हो जाते हैं।
दूसरी ओर बहुत ठंडा पानी बालों को ठीक से साफ नहीं कर पाता और गंदगी को हटाने में असफल रहता है। इसलिए हमेशा बालों को धोने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
#2
रोजाना बालों को धोना
रोजाना बालों को धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे बालों की प्राकृतिक तेल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं।
हफ्ते में 2-3 बार ही बाल धोना सबसे अच्छा रहता है। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।
अगर आपके बाल तैलीय प्रकार के हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी बाल धो सकते हैं। इससे बाल साफ रहते हैं और उनमें चमक बनी रहती है।
#3
शैंपू का अधिक उपयोग करना
शैंपू का अधिक उपयोग करने से भी बालों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें मौजूद रसायन बालों की कोमलता को छीन सकते हैं और उन्हें कमजोर बना सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक सामग्री वाले शैंपू का चयन करें और उन्हें सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा बालों को धोने से पहले उन पर थोड़ा सा नारियल तेल या जैतून का तेल लगाएं। इससे बालों की नमी बनी रहेगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।
#4
कंडीशनर न लगाना
कई लोग बाल धोने के बाद कंडीशनर लगाना भूल जाते हैं या फिर उसे सही तरीके से नहीं लगाते हैं।
कंडीशनर बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। इसलिए बालों को धोने के बाद उन्हें ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर कंडीशनर लगाएं। इसके बाद बालों को हल्का सूखा लें। इससे आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहेंगे।
यह तरीका आपके बालों को पोषण भी देगा।
#5
गीले बालों पर तौलिए रगड़ना
बालों को धोने के बाद तौलिए से रगड़ना एक आम गलती है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और उनका टूटने का खतरा बढ़ जाता है।
गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं इसलिए उन पर तौलिए से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से थपथपाएं। इसके बाद बालों को हवा में सूखने दें या हल्का सा कंघी करें ताकि उनमें हवा लग सके।
इन तरीकों से आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।