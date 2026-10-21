बालों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, इससे हो सकती है समस्या

रोजाना बालों को धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे बालों की प्राकृतिक तेल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं।

हफ्ते में 2-3 बार ही बाल धोना सबसे अच्छा रहता है। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।

अगर आपके बाल तैलीय प्रकार के हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी बाल धो सकते हैं। इससे बाल साफ रहते हैं और उनमें चमक बनी रहती है।