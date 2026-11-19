बाल धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
बालों को धोने का तरीका सही होना चाहिए क्योंकि अगर आप गलत तरीके से बालों को धोते हैं तो इससे उनकी प्राकृतिक चमक और नमी चली जाती है। इससे बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको बाल धोते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको हर हाल में करने से बचना चाहिए ताकि बालों की देखभाल सही तरीके से हो सके।
#1
गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल
बालों को धोते समय बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें। गर्म पानी से बालों की जड़ों से नमी चली जाती है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं।
इसके अलावा गर्म पानी से सिर की त्वचा भी सूख जाती है, जिससे खुजली और रूसी की समस्या हो सकती है।
इसके बजाय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। यह बालों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें नमी भी देता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता।
#2
शैंपू का ठीक से करें इस्तेमाल
शैंपू का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कभी भी ज्यादा शैंपू न डालें क्योंकि इससे बाल रूखे हो जाते हैं। थोड़ी मात्रा में शैंपू लेकर हल्के हाथों से मालिश करें।
इससे बाल साफ भी होंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी। इसके अलावा शैंपू करने के बाद बालों को अच्छे से धो लें ताकि किसी भी तरह का शेष शैंपू न रह जाए। इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बने रहेंगे।
#3
कंडीशनर लगाने का गलत तरीका हो सकता है नुकसानदायक
कंडीशनर लगाने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। कंडीशनर हमेशा बालों की लंबाई पर लगाना चाहिए, जड़ों पर नहीं। जड़ों पर कंडीशनर लगाने से बाल चिपचिपे हो सकते हैं और जल्दी गंदे भी दिखते हैं।
इसके अलावा कंडीशनर लगाने के बाद कुछ देर इंतजार करें और फिर सिर को धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। इसके साथ ही बालों की नमी भी बनी रहेगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।
#4
ज्यादा देर तक बालों को न धोएं
बालों को धोने की प्रक्रिया में ज्यादा देर तक नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लंबे समय तक बाल धोएंगे तो इससे सिर की त्वचा सूख जाएगी और उसमें खुजली या रूसी की समस्या हो सकती है।
इसलिए बाल धोते समय उन्हें हल्के हाथों से रगड़ें और जल्दी से धो लें। इससे आपके बाल साफ भी रहेंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी। इसके अलावा बालों की प्राकृतिक चमक भी बनी रहेगी।
#5
बालों को धोने के बाद उन्हें ऐसे सुखाएं
बाल धोने के बाद तौलिए से रगड़कर उन्हें सुखाना गलत है क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं या उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। इसलिए बाल धोने के बाद उन्हें हल्के हाथों से पोंछें या फिर हवा में सूखने दें।
इससे आपके बाल मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बने रहेंगे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।