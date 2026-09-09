जिम के कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक 

जिम के कपड़ों को गर्म पानी में धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। गर्म पानी से कपड़ों का कपड़ा कमजोर हो जाता है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं, खासकर अगर कपड़े लचीले या सिंथेटिक हैं तो उन्हें ठंडे पानी में धोना बेहतर होता है।

ठंडे पानी से कपड़ों की मजबूती बनी रहती है और वे लंबे समय तक चलते हैं। सही तापमान पर धोने से कपड़े साफ भी होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी ठीक रहती है।