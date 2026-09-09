जिम के कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक
क्या है खबर?
जिम के कपड़े धोना एक जरूरी काम है, जिसे सही तरीके से करना बहुत अहम है। जिम के कपड़ों में पसीना और गंदगी जमा होने से बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, जो त्वचा पर परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, गलत तरीके से धोने पर कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसी गलतियां जानते हैं, जिनसे बचकर आप अपने जिम के कपड़ों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#1
ज्यादा साबुन डालना
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा साबुन डालने से कपड़े अच्छे से साफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा साबुन से कपड़ों पर झाग और दाग रह जाते हैं, जो त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं।
इसके अलावा इससे कपड़ों की चमक भी खराब हो सकती है। कपड़े धोते समय हमेशा उतना ही साबुन डालें जितना जरूरी हो ताकि कपड़े साफ भी हों और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे।
#2
गर्म पानी का इस्तेमाल करना
जिम के कपड़ों को गर्म पानी में धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। गर्म पानी से कपड़ों का कपड़ा कमजोर हो जाता है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं, खासकर अगर कपड़े लचीले या सिंथेटिक हैं तो उन्हें ठंडे पानी में धोना बेहतर होता है।
ठंडे पानी से कपड़ों की मजबूती बनी रहती है और वे लंबे समय तक चलते हैं। सही तापमान पर धोने से कपड़े साफ भी होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी ठीक रहती है।
#3
अलग-अलग रंगों को साथ में धोना
अलग-अलग रंगों के कपड़ों को साथ में धोना भी एक आम गलती है। इससे गहरे रंग हल्के कपड़ों पर लग सकते हैं और उनके रंग खराब हो सकते हैं।
हल्के कपड़े गहरे रंगों के संपर्क में आने से फीके पड़ सकते हैं। हमेशा अलग-अलग रंगों के कपड़ों को अलग धोएं ताकि उनके रंग और कपड़े दोनों सुरक्षित रहें।
यह तरीका आपके कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने में मदद करता है।
#4
कपड़ों को ज्यादा देर तक पानी में रखना
कपड़ों को ज्यादा देर तक पानी में रखने से उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। ऐसा करने से कपड़ों में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, जिससे उनमें गंध और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं।
इसके अलावा कपड़े कमजोर भी हो सकते हैं। कपड़ों को पानी में भिगोने के बाद तुरंत धो लें और उन्हें सुखाने के लिए डाल दें। इससे आपके कपड़े साफ और ताजा रहेंगे, और उनकी मजबूती बनी रहेगी।
#5
सुखाने वाली मशीन का गलत तापमान
सुखाने वाली मशीन का सही तरीके से इस्तेमाल न करना भी कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर मशीन का तापमान ज्यादा हो तो कपड़े सिकुड़ सकते हैं या उनका आकार बिगड़ सकता है, खासकर लचीले और सिंथेटिक कपड़ों को हल्के तापमान पर सुखाना चाहिए। इससे कपड़े जल्दी खराब नहीं होते और उनकी मजबूती बनी रहती है।
सुखाने के सही तरीके अपनाकर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं।