कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकते हैं आपके पसंदीदा कपड़े

कपड़ों को मिलाकर धोना एक आम गलती है, जिससे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। हमेशा गहरे रंग के कपड़ों को अलग और हल्के रंग के कपड़ों को अलग धोना चाहिए।

अगर आप लाल, नीला या काला जैसे गहरे रंग के कपड़े हल्के रंगों के साथ धोते हैं तो रंग निकल सकता है और आपके हल्के रंग के कपड़े धूसर हो सकते हैं।

इसके अलावा नए कपड़ों को पहले अलग धोना चाहिए क्योंकि उनसे रंग निकलने की संभावना होती है।