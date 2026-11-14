कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकते हैं आपके पसंदीदा कपड़े
क्या है खबर?
अधिकतर लोग कपड़े धोने को एक आसान काम समझते हैं, लेकिन इसमें कई छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं, जो आपके पसंदीदा कपड़ों को खराब कर सकती हैं। सही तरीके से कपड़े धोना न केवल आपके कपड़ों की उम्र बढ़ाता है, बल्कि उन्हें नए जैसा बनाए रखता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक अच्छे बने रहें।
#1
रंगों को मिलाकर धोना
कपड़ों को मिलाकर धोना एक आम गलती है, जिससे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। हमेशा गहरे रंग के कपड़ों को अलग और हल्के रंग के कपड़ों को अलग धोना चाहिए।
अगर आप लाल, नीला या काला जैसे गहरे रंग के कपड़े हल्के रंगों के साथ धोते हैं तो रंग निकल सकता है और आपके हल्के रंग के कपड़े धूसर हो सकते हैं।
इसके अलावा नए कपड़ों को पहले अलग धोना चाहिए क्योंकि उनसे रंग निकलने की संभावना होती है।
#2
अधिक साबुन का इस्तेमाल करना
अधिक साबुन का इस्तेमाल करने से आपके कपड़ों पर गलत असर पड़ सकता है। इससे न केवल कपड़े कठोर हो सकते हैं, बल्कि उनकी चमक भी कम हो सकती है।
सही मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि आपके कपड़े साफ भी रहें और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे।
इसके लिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और जरूरत अनुसार ही साबुन का इस्तेमाल करें ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहें।
#3
मशीन में अधिक कपड़े भरना
अगर आप अपनी कपड़े धोने की मशीन में अधिक कपड़े भर देते हैं तो इससे कपड़े सही तरीके से साफ नहीं होते और उनमें से गंदगी पूरी तरह निकल नहीं पाती। इससे कपड़ों पर दाग रह सकते हैं और उनकी ताजगी भी कम हो सकती है।
इसके अलावा अधिक कपड़े डालने से मशीन पर दबाव पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा मशीन में उतने ही कपड़े डालें जितने वह आसानी से संभाल सके।
#4
गर्म पानी का उपयोग करना
अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि गर्म पानी से कपड़े अच्छे से साफ होते हैं, लेकिन यह भी एक गलती हो सकती है।
गर्म पानी कुछ प्रकार के कपड़ों जैसे ऊनी या रेशमी पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे वे सिकुड़ सकते हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है।
इसके अलावा गर्म पानी का उपयोग करने से बिजली की खपत भी बढ़ती है, जिससे बिजली का बिल भी ज्यादा आता है।
#5
कपड़े सुखाने में जल्दबाजी करना
कपड़ों को सुखाने के लिए जल्दबाजी करना भी एक गलत आदत हो सकती है।
अगर आप अपने गीले कपड़ों को तुरंत सुखाने के चक्कर में उन्हें अधिक समय तक सुखाने की मशीन में रखते हैं तो इससे उनके आकार और बनावट दोनों पर बुरा असर पड़ता है।
बेहतर होगा अगर आप गीले कपड़ों को पहले हवा में कुछ देर सुखाएं, फिर उन्हें हल्के गुनगुने पानी में धोकर सुखाने के लिए डाल दें।