ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर
क्या है खबर?
ग्लूकोमीटर एक जरूरी उपकरण है, जिसका सही उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अहम है। हालांकि, कई लोग इसे इस्तेमाल करते समय कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका ग्लूकोमीटर सही तरीके से काम करे और आपको सटीक परिणाम मिले।
#1
हाथों की सफाई न करना
ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों की सफाई न करना एक बड़ी गलती हो सकती है।
अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो इससे ग्लूकोमीटर पर कीटाणु लग सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोकर या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके साफ करें।
इससे आपका ग्लूकोमीटर सही तरीके से काम करेगा और आपको सटीक परिणाम मिलेंगे।
#2
टेस्ट स्ट्रिप्स का गलत उपयोग
ग्लूकोमीटर पर टेस्ट स्ट्रिप्स का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है।
कई लोग टेस्ट स्ट्रिप्स को बार-बार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उनके रक्त स्तर की सटीकता प्रभावित हो सकती है। हर बार नई टेस्ट स्ट्रिप्स का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से ग्लूकोमीटर में लगी हो।
इसके अलावा टेस्ट स्ट्रिप्स को धूप या नमी से दूर रखें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और आपको सटीक परिणाम मिलें।
#3
उपकरण की सफाई पर ध्यान न देना
ग्लूकोमीटर जैसे उपकरण की सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो इससे कीटाणु जमा हो सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।
नियमित रूप से ग्लूकोमीटर की बाहरी सतह को गीले कपड़े से पोंछें और समय-समय पर इसे हल्के साबुन पानी से धोएं।
इसके अलावा ग्लूकोमीटर के सैंपल एरिया को भी साफ रखें ताकि आपको सही और सटीक परिणाम मिल सकें।
#4
सही स्थान पर न लगाना
ग्लूकोमीटर का सैंपल एरिया सही स्थान पर लगाना बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दबाजी में या गलत तरीके से सैंपल एरिया पर रक्त की बूंदें लगाते हैं, जिससे परिणाम गलत आ सकते हैं।
हमेशा निर्देशानुसार और ध्यानपूर्वक सैंपल एरिया पर रक्त की बूंदें लगाएं ताकि आपको सटीक परिणाम मिल सकें।
इसके अलावा उपकरण को स्थिर और सपाट सतह पर रखें ताकि आपका परीक्षण सही तरीके से हो सके और आपको सही परिणाम मिलें।