ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

ग्लूकोमीटर पर टेस्ट स्ट्रिप्स का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है।

कई लोग टेस्ट स्ट्रिप्स को बार-बार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उनके रक्त स्तर की सटीकता प्रभावित हो सकती है। हर बार नई टेस्ट स्ट्रिप्स का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से ग्लूकोमीटर में लगी हो।

इसके अलावा टेस्ट स्ट्रिप्स को धूप या नमी से दूर रखें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और आपको सटीक परिणाम मिलें।